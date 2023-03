Als je Scott Brown in de dug-out van Fleetwood zou zien, zou het je vergeven zijn om dubbel te nemen voordat je beseft dat hij het was.

Dat komt omdat de baas van het kabeljauwleger nu dik zwart haar heeft, een kapsel dat ver verwijderd is van de look die hij als speler wiegde.

Getty Je zou Brown nu nauwelijks meer herkennen dankzij zijn nieuwe trim

Gedurende zijn hele carrière droeg de in Schotland geboren Brown altijd een kaalgeschoren hoofd, wat een belangrijk onderdeel van zijn identiteit werd toen hij de armband voor Celtic droeg.

Maar sinds hij vorig jaar zijn laarzen aan de wilgen hing en overstapte naar het management, heeft de ex-middenvelder van Hibernian en Aberdeen zijn haar laten groeien en heeft hij nu zelfs een zweem van een kuif.

De 37-jarige heeft nu onthuld dat er een methode was in zijn redenen om het haar op zijn hoofd elke wedstrijd af te knippen.

“Het was meer om mensen te intimideren dan wat dan ook”, vertelde Brown aan The Daily Telegraph.

“Ik heb voor elke wedstrijd mijn hoofd geschoren en het was om er wat harder uit te zien, om er agressiever uit te zien, om te laten zien dat ik het meen.

“Ik zou altijd proberen de grotere man te kiezen, nooit de kleine. Ik wilde boven mijn gewicht slaan. Ik wilde Champions League spelen.

getty Brown stond bekend om zijn zwaar geschoren hoofd

“Ik wilde spelen tegen Barcelona, ​​Bayern München. En ik vond het geweldig. Ik hield ervan om tegen de beste spelers ter wereld te spelen en ik deed het best veel en ik bloeide ervan op.

Tijdens zijn carrière speelde Brown 757 optredens en scoorde 61 doelpunten, waarmee hij maar liefst tien Schotse landstitels, zes Schotse bekers en zeven Schotse League Cups won.

Maar dat succes werd geholpen door een alter ego op het veld te spelen, aldus Brown, terwijl hij zijn mentaliteit uitlegde telkens wanneer hij zijn laarzen aantrok.

“Je kon 90 minuten lang iedereen zijn die je wilde”, zei Brown.

De zon Brown vond dat zijn kaalgeschoren hoofd hem op het veld intimiderender maakte

“Zodra ik over de streep kwam, werd ik een ander mens. Ik was behoorlijk gekoeld en ontspannen weg van het veld. Daarop was ik een pantomime-schurk. Ik zou een beetje een klootzak in het park kunnen worden.

Brown liet zijn haar tijdens de lockdown voor het eerst sinds zijn tienerjaren teruggroeien, de Hoops-legende gaf toe dat hij werd beïnvloed door zijn familie.

“Ik word ouder, volwassener”, voegde hij eraan toe. “Maar het had er ook niets mee te maken dat ik mijn hoofd niet kaalschoor om manager te worden. Het waren mijn kinderen! Ze wilden me gewoon zien met haar en ze zeiden dat ik er jonger en minder agressief en toegankelijker uitzag.

“Maar ik ben altijd benaderbaar geweest, ook buiten het voetbal om. Ik ben een ‘mensenmens’ en hou van een praatje.

rex Brown pronkt nu met lokken waar veel mannen van zijn leeftijd dol op zouden zijn

“Het is leuk om aardig te zijn. Als mensen denken dat ik dat niet ben, dan snap ik dat. Ze denken misschien dat ik intimiderend ben, maar dat ben ik als speler, en dat is prima. Ik probeer een aardige vent te zijn en spreek goed in elke club waar ik naartoe ga en me erin koop.

“Of het nu gaat om wat je doet aan de jeugd- of gemeenschapskant – en dat heb ik 14 jaar bij Celtic gedaan. Elke keer dat er pers was en we werden verslagen, was het als ‘ga maar, Scott’.

“Als we wonnen, waren er tien, twaalf andere mensen die het wilden doen! Soms moet je doen wat het beste is voor de club.”