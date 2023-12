Score Michigan versus Iowa: Wolverines streven naar de eerste plaats in de College Football Playoff met een Big Ten-titelshutout

Nr. 2 Michigan regelde de zaken tegen nr. 16 Iowa in de Big Ten Championship Game, reed langs de Hawkeyes voor een 26-0 overwinning en stelde daarmee zijn derde opeenvolgende conferentietitel veilig. De Wolverines kunnen ook vol vertrouwen hun zinnen zetten op de beste plaats in de College Football Playoff; ze zijn een natuurlijke opvolger voor de nummer 1-plek nadat Georgia verloor van Alabama in de SEC Championship Game.

Het drietal titels maakt Jim Harbaugh de eerste coach in de geschiedenis van de conferentie die drie opeenvolgende kampioenschappen wint. Alle drie de overwinningen in het titelspel zijn goed voor minstens 20 punten. Dat omvat een 42-3 overwinning tegen de Hawkeyes in 2021, waarmee het zijn eerste play-offoptreden in de programmageschiedenis veiligstelt.

Door het verlies valt Iowa terug naar 10-3 en mist opnieuw een kans op het winnen van de Big Ten-titel, ondanks het feit dat hij sinds 2014 drie West-titels heeft geclaimd – de op één na hoogste van de scholen in de divisie. De Hawkeyes verdienen veel lof voor het doorstaan ​​van tegenslagen, meerdere opmerkelijke blessures en wat neerkomt op een ontslag van de coördinator in het middenseizoen (hoewel Brian Ferentz het jaar zal afmaken voordat hij verder gaat) om op dit punt te komen.

Maar Iowa hielp zichzelf zaterdagavond echt niet. Michigan veranderde een punterreturn van 87 meter en een herstel van een onhandige poging in touchdowns, een ander herstel van een onhandige poging in een velddoelpunt en schopte nog twee velddoelpunten nadat hij Iowa’s aanval op de vierde plaats had gestopt. De Wolverines hadden slechts één drive over 13 plays en eindigden met in totaal 212 yards aan aanval.

De Hawkeyes kwamen intussen slechts twee keer over het middenveld. Ze scoorden gemiddeld 2,8 yards per spel

De teams van de Big Ten East zullen een perfecte 10-0 behalen sinds de conferentie het huidige kampioenschapsspelformat heeft aangenomen. De Big Ten elimineren divisies in hun kampioenschapsrace na dit seizoen.

Michigan running back Blake Corum registreerde zijn 55e haastige touchdown in zijn carrière in het derde kwartaal, waarmee hij Anthony Thomas evenaarde voor het programmarecord van Michigan.

Dit is de eerste keer dat Michigan sinds 1990-92 drie opeenvolgende Big Ten-titels heeft gewonnen.

Houd het hier hieronder op slot voor afhaalrestaurants terwijl Michigan zaterdag naar een Big Ten-titeloverwinning reed.