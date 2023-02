Als ik aan YouTube denk, denk ik aan een paar verschillende dingen. Er zijn dingen over videogames, er zijn supermassieve beroemdheden zoals Mr Beast. Dan is er de vuilnis op kelderniveau waar mijn kinderen naar kijken als ik het te druk / lui heb om goed op te voeden. Oh, en merken. Eindeloze hoeveelheden merken die muziek, uitrusting, films, wat dan ook op de markt brengen.

Maar als uitgestrekt, door algoritmen aangedreven ontmoetingspunt voor een breed spectrum aan inhoud, is YouTube voor iedereen anders. Het is meestal… niet geweldig. YouTube heeft de neiging om het wegwerpartikel op te dienen. Mijn YouTube is bijvoorbeeld Premier League-hoogtepunten, tutorials over rotsklimmen, anime-clips en dat is alles. Afhankelijk van je interesses (en welke woorden je de afgelopen 24 uur ook in de Google-zoekbalk hebt gegooid), zal je aantal kilometers zeker variëren.

Het punt is: het is heel goed mogelijk – ondanks het feit dat het enorm populair is en miljoenen views en abonnees op YouTube heeft verzameld – dat je nog nooit van DUST hebt gehoord.

Technisch gezien is DUST de Sci-Fi-divisie van Gunpowder & Sky, een mediaproductie- en distributiebedrijf gevestigd in de VS. In 2018 heeft DUST het extreem goede overgenomen en gedistribueerd Verwachting, een langspeelfilm met in de hoofdrollen Pedro Pascal en Sophie Thatcher. Maar voor de doeleinden van dit artikel concentreer ik me specifiek op DUST’s absoluut ballen YouTube-kanaal, dat fungeert als een vergaarbak voor honderden en honderden scifi-shorts met verrassend hoge productiewaarden.

Als je een fan bent van sci-fi en je hebt ongeveer 15 minuten om te doden, raad ik 100% aan om op DUST te springen en op vrijwel alles te spelen.

Als een plek voor aspirant-filmmakers om hun talenten te laten zien, bevatten DUST’s video’s meestal high-concept sci-fi – een soort postmoderne Twilight Zone voor Zoomers. Ze hebben bijna allemaal verrassend goede special effects, degelijke acteerprestaties en – bovenal – barstensvol grootse ideeën.

De kwaliteit varieert enorm. Sommige ideeën zijn onhandig en ongeraffineerd. Anderen voelen zich ronduit belachelijk. Sommige hebben een onhandige uitvoering en slecht schrijven, maar je bent altijd maar 15 minuten verwijderd van een gloednieuwe korte film en een gloednieuwe ervaring. Zo nu en dan ontdek je een edelsteen.

De meeste voelen een beetje aan als FTL – een beetje generiek, maar degelijk – gericht op ruimtereizen en ontmoetingen met buitenaardse wezens. Anderen zijn volkomen krankzinnig, zoals deze video waarin Genghis Khan naar de maan reist in opdracht van een tovenaar om deze te veroveren. Een andere, getiteld Regulation, vertelt het verhaal van een meisje dat weigert de ‘Happy Patch’ te accepteren, een apparaat dat alle kinderen wettelijk verplicht is om in de toekomst het gedrag te veranderen. (Dat kwam voor mij een beetje in de buurt van anti-vax-propaganda, maar het was nog steeds een leuk horloge.)

Ik heb vooral genoten van Alientologists, een exclusieve DUST-short die bovenaan deze indrukwekkende lijst van IHeartSciFi stond. In dit korte filmpje is de aarde volledig kaput, ontploft, vernietigd. In zijn kielzog probeert een groep eigenzinnige buitenaardse wezens de cultuur van de mensheid te begrijpen door de lens van zijn afval. Game Boys, bh’s en – uiteindelijk – een jukebox doen allemaal mee. In tegenstelling tot de meeste video’s die je op DUST ziet, weigert Alientologists zichzelf serieus te nemen en zal je vaak hardop aan het lachen maken.

Begrijp me niet verkeerd: je zult 100% wat clangers tegenkomen op DUST, maar de korte looptijden maken ze gemakkelijker te verteren. Vaker wel dan niet is er iets waardevols in elke video die je bekijkt. Als je een sci-fi-fan bent die de put heeft leeggepompt, kun je veel erger doen. Geef mij niet de schuld als je naar iets vreselijks kijkt. Iets goeds ligt om de hoek. Net als in Alientologists, is het afval van de een de schat van een ander buitenaards wezen.