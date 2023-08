Eine vorolympische Schwimmveranstaltung, die am Sonntag in der Seine in Frankreich stattfinden sollte, wurde wegen Wasserverschmutzung abgesagt, teilte World Aquatics mit.

Das 10-km-Rennen der Frauen war für 07:30 Uhr Ortszeit (05:30 UTC) geplant. Der 10-km-Lauf der Männer wurde für vier Stunden später angesetzt.

Doch starke Regenfälle in Paris haben in der vergangenen Woche dazu geführt, dass die Abwasserkanäle übergelaufen sind und die Seine, die durch die französische Hauptstadt fließt, verschmutzt haben.

„Nach den jüngsten überdurchschnittlichen Regenfällen in Paris blieb die Wasserqualität in der Seine unter akzeptablen Standards zum Schutz der Gesundheit der Schwimmer“, schrieb die internationale Wassersportorganisation in einer Erklärung, nachdem sie Wasserproben analysiert hatte.

„Aus diesem Grund hat World Aquatics in Absprache mit den Gesundheitsbehörden und Veranstaltungspartnern den für dieses Wochenende geplanten Open Water Swimming World Cup abgesagt.“

Sorge um die Gesundheit von Sportlern

Kapitän Husain Al Musallam, Präsident von World Aquatics, sagte, der Schwimmverband sei enttäuscht, die Veranstaltung abgesagt zu haben, aber „die Gesundheit unserer Athleten muss immer oberste Priorität haben.“

„Es ist klar, dass weitere Zusammenarbeit mit Paris 2024 und den lokalen Behörden erforderlich ist, um sicherzustellen, dass für das nächste Jahr solide Notfallpläne vorhanden sind“, fuhr Al Musallam fort.

Zwei weitere Schwimmveranstaltungen – eine Trainingseinheit am Freitag und das Frauenrennen am Samstag – waren aufgrund von Problemen mit der Wasserqualität bereits verschoben worden.

Die World Aquatics-Erklärung verwies auf Pläne der Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris, die Wasserqualität in der Seine im Vorfeld der Spiele im nächsten Jahr zu verbessern.

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris und die Behörden der Stadt sagten am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung, dass „die Wasserqualität in der Seine in den letzten Wochen regelmäßig das Niveau erreicht hat, das für die Austragung von Wettkämpfen auf dem dafür vorgesehenen Gelände erforderlich ist, was die erheblichen Fortschritte zeigt, die erzielt wurden.“

Sie sagten, die Wasserqualität werde in den kommenden Tagen genau überwacht, in der Hoffnung, dass Triathleten während einer Testveranstaltung vom 17. bis 20. August in der Seine antreten können.

In ihrer Erklärung hieß es, das jüngste Wetter sei „außergewöhnlich“ gewesen und die Region Paris habe die stärksten Sommerregenfälle seit 1965 erlebt.

Paris räumt vor den Olympischen Spielen die Seine auf Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Paris räumt die Seine für die Olympischen Spiele auf

Im Jahr 2018 kündigte Paris ein Sanierungsprogramm in Höhe von 1,4 Milliarden Euro an, um den Fluss sauber genug für die Olympischen Spiele zu machen.

Die geplante Infrastruktur umfasst den Bau eines Ortes zur vorübergehenden Speicherung von Regenwasser, um zu verhindern, dass das Abwassersystem bei starken Regenfällen auf einmal überschwemmt wird.

Paris soll vom 26. Juli bis 11. August 2024 die Olympischen Spiele ausrichten. Die Eröffnungszeremonie soll auf der Seine statt im Olympiastadion stattfinden und es werden mindestens 600.000 Menschen erwartet, die vom Flussufer aus zuschauen werden .

Die Seine ist Austragungsort des Marathonschwimmens und der Schwimmstrecke der Olympischen und Paralympischen Triathlons.

Auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo versprach, dass der Fluss ab 2025 in drei Bereichen sauber genug für öffentliches Baden sein werde.

Aufgrund der Verschmutzung des Wassers verhängte die Stadt 1923 ein Badeverbot in der Seine.

Wasserverschmutzung gibt regelmäßig Anlass zur Sorge

Das olympische Freiwasserschwimmen war häufig von Umweltverschmutzungsproblemen betroffen.

Am Ende der Testveranstaltung 2019 im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio protestierten Schwimmer gegen die Qualität des Wassers in der Bucht von Tokio.

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio sorgte auch die Aussicht auf Schwimmen in der ebenfalls stark verschmutzten Guanabara-Bucht für Schlagzeilen.

mm/SMS (AFP, AP)