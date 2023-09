Die frühen Stolpersteine ​​stellen eine Bedrohung für eine Regierung dar, die auf eine starke Aufnahme des neuesten Impfstoffs und eine verbesserte Leistung gegenüber der Impfung der letzten Saison hofft, als etwa 17 Prozent der US-Amerikaner ihn erhielten, wie aus den CDC-Zahlen vom Mai hervorgeht. Gesundheitsexperten befürchten bereits die Auswirkungen der Pandemiemüdigkeit und einer wachsenden Welle von Impfgegnern auf die Akzeptanz dieser Impfung; Ein problematischer Rollout könnte mehr Amerikaner abschrecken.

„Wir befürchten wirklich, dass ein Patient, wenn der Impfstoff nicht abgedeckt ist und er geht, möglicherweise nicht zurückkommt, und das ist eine verpasste Chance“, sagte Ilisa Bernstein, Senior Vice President für Apothekenpraxis und Regierungsangelegenheiten bei der American Pharmacists Association.

Obwohl das Land nicht mehr von einer Pandemie betroffen ist, gab es in den letzten Monaten einen stetigen Anstieg der Fälle und Krankenhauseinweisungen. Und die Biden-Regierung ist so besorgt über das Virus, dass sie diese Woche einen Neustart ihres Covid-Testprogramms für den Versandhandel ankündigt.

Die frühen Probleme führten zu Schuldzuweisungen darüber, wer die Verantwortung trägt: Versicherer beschuldigten Apotheker, die Impfstoffe falsch codiert zu haben, Apotheker beschuldigten Lieferanten, nicht genügend Impfungen geliefert zu haben.

HHS sagte am Donnerstag, es sei sich der Verweigerung der Deckung bewusst und habe sich an die Versicherungspläne gewandt, um sicherzustellen, dass ihre Systeme auf dem neuesten Stand sind.

„Unsere Botschaft ist einfach: Wenn Sie wegen fehlender Deckung abgewiesen werden, rufen Sie bitte Ihre Versicherung an, um Einzelheiten zur netzinternen Deckung zu erfahren, um den aktualisierten COVID-19-Impfstoff zu erhalten“, schrieb ein HHS-Sprecher in einer E-Mail.

Eines der zentralen Probleme bestand darin, dass Apotheker, die mit den neuen Verfahren nicht vertraut waren, falsche Informationen eingegeben haben – wie zum Beispiel die Versicherungscodes für den neuen Impfstoff mit denen für den bivalenten Impfstoff des letzten Jahres verwechselt haben – was die Versicherer dazu veranlasst hat, den Versicherungsschutz zu verweigern, sagten zwei mit dem Verfahren vertraute Biden-Beamte Angelegenheit, gewährte Anonymität, um den Rollout frei zu besprechen.

Einige Versicherer haben ihre Systeme auch nicht aktualisiert, um den neuen Impfstoff zu berücksichtigen, was zu ähnlichen Fehlern führte.

„Die Einführung neuer Dinge kann eine Herausforderung sein“, sagte Jen Kates, Senior Vice President bei KFF, die die Einführung des Impfstoffs verfolgt. „Es ist schwer zu sagen, wie allgegenwärtig diese Herausforderungen sind.“

HHS-Sekretär Xavier Becerra spielte die Bedeutung der im ganzen Land gemeldeten Pannen und Verwirrungen herunter und betonte am Mittwoch, dass die Apotheken die Probleme lösen würden, und ermutigte die Menschen, sich an ihre Versicherer zu wenden, wenn sie in Schwierigkeiten geraten.

Sprecher von Humana, Cigna, Blue Cross Blue Shield und Elevance Health erklärten gegenüber POLITICO, dass die meisten Mitglieder den Impfstoff kostenlos erhalten könnten. Ein Sprecher von Cigna Healthcare sagte, das Unternehmen habe seine Kodizes vor etwa zwei Wochen aktualisiert und einige Apotheken würden Anträge falsch einreichen.

United reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Amerikas Krankenversicherung teilte POLITICO in einer Erklärung mit, dass ihre Mitglieder die Kosten für Covid-19-Impfungen übernehmen, wenn sie über netzinterne Anbieter verabreicht werden.

„Wir arbeiten eng mit der Bundesregierung, Apotheken und anderen Partnern zusammen, um den Zugang der Patienten zu COVID-19-Impfstoffen mit einer Kostenbeteiligung von 0 US-Dollar schnell sicherzustellen und alle Probleme im Zusammenhang mit neu hinzugefügten Abrechnungscodes schnell zu lösen“, sagte die Gruppe.

Einige Versicherte müssen möglicherweise immer noch Kosten aus eigener Tasche tragen, wenn sie zu einem Anbieter gehen, der außerhalb ihres Netzwerks liegt, es sei denn, keiner der Anbieter im Netzwerk des Plans führt die Impfung durch.

Die Apotheken gehen mittlerweile davon aus, dass die meisten Probleme schnell gelöst werden.

Die Sprecherin von Rite Aid, Catherine Carter, sagte, die Kette habe keine Probleme mit der Kodierung oder Abrechnung mit den neuen Impfstoffen gehabt, die an diesem Wochenende in den Läden erwartet werden, aber in einigen Fällen gebe es nicht genügend Impfungen.

„In vielen Geschäften übersteigt die Nachfrage nach dem neuen COVID-19-Impfstoff das vom Hersteller bereitgestellte Angebot“, sagte sie in einer Erklärung.

Walgreens-Sprecherin Erin Loverher sagte, die meisten Filialen der Kette hätten genügend Dosen, um sicherzustellen, dass bestehende Termine eingehalten werden könnten, obwohl es an einigen Standorten zu Lieferverzögerungen gekommen sei und die Online-Terminplanung pausiert habe.

CVS-Filialen erhalten die neuen Aufnahmen fortlaufend, sagte Sprecher Matt Blanchette, und einige Termine müssten möglicherweise „aufgrund von Lieferverzögerungen bei ausgewählten Filialen“ verschoben werden.

Apotheker, die mit POLITICO gesprochen haben, sagten, sie gehen davon aus, dass sich die Versorgungs- und Abdeckungsprobleme in den kommenden Wochen beruhigen werden, da mehr Impfstoffe zu den Anbietern gelangen und Versicherer und Apotheken ihre Systeme aktualisieren.

Die FDA und die CDC haben letzte Woche die zugelassenen Impfstoffe von Pfizer und Moderna genehmigt, die aktualisiert wurden, um auf den im späten Frühjahr und Frühsommer verbreiteten Covid-Stamm abzuzielen. Die Hersteller begannen mit dem Versand von Dosen, sobald die Empfehlung von CDC-Direktorin Mandy Cohen offiziell wurde.

Da Apotheken nun jedoch die Dosen im Voraus bezahlen müssen, müssen die Geschäfte diese Kosten mit der erwarteten Nachfrage und Fragen zur Erstattung durch die Kostenträger abwägen.

Brian Caswell, ein Apotheker in Baxter Springs, Kansas, konnte diese Probleme nicht testen, da seine Moderna-Bestellung noch nicht eingetroffen ist. Er sagte, er habe Fernsehwerbung gesehen, in der behauptet wurde, die Impfstoffe seien in örtlichen Apotheken erhältlich.

„Das ist lustig, weil es sie weder hier in meiner Apotheke noch in einer meiner Apotheken gibt“, sagte Caswell gegenüber POLITICO.

Sprecher von Pfizer und Moderna sagten, sie hätten viele Dosen zu verteilen, wobei jedes Unternehmen bisher Millionen von Dosen verschickt habe.

Die anfänglichen Schwierigkeiten sind das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen innerhalb der Verwaltung für den Übergang zu einem kommerzialisierten System.

Biden-Beamte äußerten Anfang des Sommers Bedenken, dass der Wechsel holprig ausfallen könnte, sagte ein an internen Gesprächen beteiligter Biden-Beamter, der nicht befugt war, öffentlich zu sprechen. Die Beamten forderten die HHS-Führungskräfte auf, eng mit Versicherern und Apotheken zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter geschult und vorbereitet werden.

Im Juli schickte CMS einen Brief an die Zahler, in dem er ihnen riet, sich auf die Umstellung vorzubereiten, und im August veröffentlichte die American Medical Association neue Codes, die die Zahler für die neuen Impfungen verwenden können. Nach der Genehmigung der Aufnahmen schickte CMS einen weiteren Brief mit den neuen Codes an die Zahler. Im September startete HHS das Bridge Access Program, das Nichtversicherten kostenlose Impfungen zur Verfügung stellt.

Bernstein von der APhA sagte, dass „Wachstumsschwierigkeiten“ zwischen Apotheken- und Plansystemen nicht ungewöhnlich seien, wenn ein neues medizinisches Produkt auf den Markt komme.

„Es ist einfach eine Art perfekter Sturm, bei dem viele Dinge gleichzeitig passieren“, sagte sie.