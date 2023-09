Es ist etwas mehr als eine Woche her, seit verheerende Überschwemmungen den Osten Libyens heimgesucht haben, und bis jetzt hat Aisha al-Imam keine Nachricht von ihrem ältesten Sohn erhalten.

Er hätte in zwei Monaten heiraten sollen und sei nach Libyen gegangen, um auf dem Bau zu arbeiten und Geld für die Zeremonie zu verdienen, erzählte al-Imam der DW in einem tränenreichen Telefonat.

„Der Verlust, den wir erlitten haben, ist immens“, sagte die Frau, die in der zentralägyptischen Provinz Beni Suef lebt. „Das Dorf kann es nicht ertragen. Es gibt hier keinen einzigen Haushalt, der nicht einen Verlust verspürt.“

Beni Suef ist eine der ärmsten Regionen Ägyptens, in der schätzungsweise 60 % der Einwohner unter der Armutsgrenze leben. Von den rund 250 ägyptischen Toten, die die libyschen Behörden bisher identifiziert haben, stammte etwa die Hälfte aus einem Dorf in Beni Suef namens Nazlet el-Sharif.

Jetzt will die verzweifelte Mutter nur noch die Leiche ihres Sohnes sehen. „Alles, was mir bleibt, ist Trauer“, sagte al-Imam.

Die ägyptische Gemeinde in Derna, der libyschen Küstenstadt, die letzte Woche nach dem Bruch zweier Dämme am stärksten von den Überschwemmungen betroffen war, zählte rund 2.000 Menschen, bestätigte Tarek al-Kharraz, ein Sprecher des Innenministeriums der Regierung, die Ostlibyen überwacht. Ein großer Prozentsatz von ihnen werde aufgrund der Überschwemmungen immer noch vermisst, und die Identität weiterer Opfer müsse noch bestätigt werden, fügte er hinzu.

Etwa 10 % der Toten sind keine Libyer

Ägypten ist nicht das einzige Land, das auf diese Weise betroffen ist. Vor den Überschwemmungen durch Sturm Daniel schätzte die UN-Migrationsagentur, die Internationale Organisation für Migration (IOM), dass im Osten Libyens über 230.000 Migranten lebten.

Nach der letzten Zählung wird die bestätigte Zahl der Todesopfer – die aufgrund widersprüchlicher Zahlen verschiedener Organisationen und Behörden etwas verwirrt ist – auf etwa 4.000 geschätzt. Davon wurden über 500 der Toten als Nicht-Libyer identifiziert.

Tausende werden nach der Flutkatastrophe in Libyen noch immer vermisst Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Auch hier sind eindeutige Zahlen schwer zu ermitteln. Nach Angaben des Sekretariats für im Ausland arbeitende Sudanesen waren es bisher jedoch 276 Sudanesen und mehr als 110 Syrer, wie das im Vereinigten Königreich ansässige Syrische Observatorium für Menschenrechte ermittelt, das in der Regel Kriegstote in Syrien selbst zählt.

Auch die Leichen von sechs bei der Überschwemmung getöteten Bangladeschern wurden identifiziert. Es werden auch noch Staatsangehörige anderer Länder vermisst, und da die Wiederherstellungsbemühungen fortgesetzt werden, ist es wahrscheinlich, dass die Zahl der nicht-libyschen Toten ebenso wie die Zahl der verstorbenen Libyer weiter steigen wird. Insgesamt werden immer noch rund 10.000 Menschen vermisst und jede Hoffnung, Überlebende zu finden, ist diese Woche geschwunden.

Neben Migranten, die ihr Leben verloren, wurden auch viele durch die Überschwemmungen vertrieben. Nach Angaben der IOM mussten mindestens 40.000 Menschen ihre Häuser verlassen, nachdem Sturm Daniel am 10. September das Gebiet verwüstet hatte.

Während viele der Obdachlosen immer noch auf der Suche nach den Vermissten sind, sind mehrere Tausend in weiter östlich gelegene Städte und Dörfer und mehrere Hundert nach Westen gezogen, heißt es im jüngsten Lagebericht der IOM.

Von den Migranten in Libyen im August dieses Jahres stammten 91 % aus Ländern südlich der Sahara oder Nordafrika, berichtete die IOM Bild: MAHMUD TURKIA/AFP

Die meisten Vertriebenen seien bei Verwandten untergekommen, sagte ein IOM-Sprecher der DW. Bei der Zählung der Vertriebenen unterschied die Organisation nicht zwischen vertriebenen Libyern und Nicht-Libyern.

IOM-Mitarbeiter arbeiten mit den Botschaften einiger Herkunftsländer der Migranten zusammen, darunter Somalia, Libanon, Sudan und Ägypten, sagte der Sprecher, aber es sei noch viel zu früh, um zu sagen, was mit den von der Überschwemmung betroffenen Migranten in Libyen passiert sei. „Die Reaktion ist immer noch eine rein humanitäre Nothilfe“, bemerkte der Sprecher.

Migranten kommen zur Arbeit oder zur Durchreise nach Libyen

Libyen ist als Zielland für Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten bekannt. Viele leben und arbeiten in Libyens ölreicher Wirtschaft, während andere die Mittelmeerküste des Landes als Ausgangspunkt für eine Weiterreise nach Europa betrachten, wo sie hoffen, Asyl zu beantragen oder eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten.

Nicht viele Migranten sind offiziell bei irgendeiner libyschen Behörde registriert. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hatte in der Stadt Derna selbst rund 1.000 Asylbewerber und Flüchtlinge registriert, es dürften dort aber weit mehr sein. Die IOM geht beispielsweise davon aus, dass in Derna etwa 8.000 Ausländer lebten.

Die meisten Ausländer stammten aus dem Tschad, Ägypten, dem Sudan oder Niger, sagte die IOM, und viele seien jüngere Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die versuchten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Geld an ihre Familien in der Heimat zu schicken. Viele arbeiten illegal im Land, was angesichts der chaotischen Regierung in Libyen leicht möglich ist. Seit 2014 ist Libyen zweigeteilt, mit gegensätzlichen Regierungen im Osten und Westen des Landes.

In Libyen gibt es auch Migranten aus Syrien, Bangladesch und Pakistan. Die beiden letztgenannten Nationalitäten reisen häufig über Ägypten nach Libyen ein, während Syrer mit einem Touristenvisum ins Land kommen und dann dort bleiben.

Schon vor der Flut hatte Human Rights Watch seine Besorgnis über die Behandlung von Migranten in Libyen geäußert. Die Organisation hat bereits zuvor unmenschliche Zustände dokumentiert in Internierungslagern für Migranten, in denen von Überbelegung bis hin zu Folter alles möglich ist.

Die Überschwemmungen verschlimmern die Lage für Migranten in Libyen noch weiter.

„Irreguläre Migranten sind besonders gefährdet … weil ihnen der Lebensunterhalt, das Vermögen und die Unterstützung der Gemeinschaft fehlen, um Widerstandsfähigkeit aufzubauen“, schrieben Forscher des in Südafrika ansässigen Institute for Security Studies in einem diese Woche veröffentlichten Briefing . „Im Zuge des Wiederaufbaus der libyschen Gemeinden werden Migranten in den betroffenen Städten wahrscheinlich mit zunehmender Fremdenfeindlichkeit konfrontiert sein. Es ist auch weniger wahrscheinlich, dass Migranten identifiziert werden und ihre sterblichen Überreste zur Beerdigung nach Hause zurückgebracht werden.“

Kommunikationsstörungen erschweren Durchsuchungen

„Human Rights Watch ist sehr besorgt über das Wohlergehen von Migranten und Asylsuchenden in Libyen (im Allgemeinen) und insbesondere derjenigen, die von den Überschwemmungen im Osten Libyens betroffen sind“, sagte Hanan Salah, ein leitender Libyen-Forscher der Organisation. „Die Bedingungen in den vom Sturm betroffenen Städten und Dörfern sind katastrophal … Wir sind jedoch besorgt, dass Migranten und Asylsuchende, die bereits in Libyen unter extremer Not leiden, möglicherweise keinen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Unterkunft, sauberem Wasser, ausreichender Nahrung und Gesundheitsversorgung erhalten.“

Es sei auch wirklich schwierig herauszufinden, wo genau sich die Migranten aufhalten, ob sie vertrieben, verwundet oder Schlimmeres seien, sagte Salah. Aufgrund von Kommunikationsproblemen könnten sie „auch Schwierigkeiten haben, ihre Familien und Angehörigen über ihren Aufenthaltsort zu informieren“, sagte sie der DW.

Libyer berichten, dass Seiten auf lokalen Social-Media-Plattformen die Namen vieler vermisster Personen auflisten, während ihre Familien versuchen, sie zu finden.

Seit den Überschwemmungen kommt es in Derna zu wütenden Protesten gegen die Untätigkeit der örtlichen Behörden Bild: Zohra Bensemra/REUTERS

Mohammed Abdel-Rabah, ein 28-jähriger Syrer, zählt sich zu den Glücklichen. Er zog letztes Jahr nach Derna und wurde lebend unter Trümmern gefunden. Als die DW mit ihm telefonierte, wurde er in einem Krankenhaus in Bengasi behandelt.

Abdel-Rabah sei von der Überschwemmung mitgerissen worden, allerdings in ein Gebiet, in dem das Wasser nicht so tief sei, sagte er. Er ergriff ein großes Stück Holz und hielt sich fest, während er weitergetragen wurde. „In diesen schrecklichen Momenten wurde ich Zeuge des Todes“, sagte er. „Es waren Körper neben mir, über mir und unter mir.“

Bevor er weggeschwemmt wurde, sah er Dinge, die er und alle anderen, die sie sahen – ob Libyer, Syrer, Sudanesen, Ägypter oder eine andere Nationalität – nie vergessen konnten, erinnerte er sich.

„Von meinem Dach aus sah ich Kinder schreien und winkten, als das Wasser sie ins Meer trug“, erzählte er von seinem erschütternden Erlebnis. „Ich habe sogar zu Gott gebetet, dass er sie schnell sterben lasse, damit ihr Schmerz aufhöre und ihre Schreie, die mich für immer verfolgen werden, aufhörten.“