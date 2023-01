„Schwierig geworden mit Kindern“: Schulschließungen hält Lauterbach lange für einen Fehler

Politiker müssen laut Gesundheitsminister Lauterbach nicht um Verzeihung bitten, aber: Dass Schulen und Kitas zu Beginn der Pandemie so lange geschlossen waren, sei im Nachhinein unnötig gewesen, sagt der SPD-Politiker heute. Allerdings sei damals „der Wissensstand einfach nicht gut genug gewesen“.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält rückblickend die Dauer der Schließungen von Schulen und Kitas in der Corona-Pandemie für unnötig. „Das so lange geschlossen zu halten“ sei „eine Kritik“ an den Maßnahmen im Nachhinein gewesen, sagte er im ARD-„Morgenmagazin“. Gleichzeitig wies Lauterbach darauf hin, dass dies den damaligen Empfehlungen von Experten entspreche. „Also war der Wissensstand einfach nicht gut genug.“

In Deutschland seien viele Unternehmen „relativ verschont“ geblieben und hätten normal weiterarbeiten können, sagte Lauterbach. Gleichzeitig hätten sich „die Kinder und die Schulen sehr stark hineingesteigert“. Die Annahme, dass es in Schulen und Kitas viele Infektionen gegeben habe, habe sich im Nachhinein „in dieser Form nicht als richtig erwiesen“. Andere Länder hätten das „ein bisschen anders gemacht“ und „andere Prioritäten“ gesetzt.

Allerdings sehe er eine Bitte um „Verzeihung“ generell als „schwierig“ bei der Bewertung von Corona-Maßnahmen im Nachhinein an, fügte Lauterbach unter Berufung auf eine frühere Aussage seines Vorgängers Jens Spahn hinzu. CDU-Mann Spahn sagte während der Pandemie, dass es nach der Krise viel zu verzeihen gäbe. „Der Wissensstand war oft nicht wirklich gut genug“, sagte Lauterbach. Das ist etwas anderes, als wenn Dinge wider besseres Wissen absichtlich falsch gemacht worden wären.

Mit Blick auf die Zukunft zeigte sich Lauterbach optimistisch in Bezug auf eine mögliche nächste Pandemie: „(…) Wir sind viel besser vorbereitet, wir haben viel gelernt und wir würden das ganz anders angehen.“ Auch im Vergleich zu anderen Ländern mit einer Bevölkerung ähnlichen Alters kam Deutschland relativ gut durch.