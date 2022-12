„Schwester Vivian“, Joliets Visionärin, diente unermüdlich den Insassen des Gefängnisses von Will County – Shaw Local

Schwester Rosemary Schuster sagte lachend, dass sie manchmal überlegte, ob sie ans Telefon gehen sollte, wenn sie von Schwester Vivian Whitehead angerufen wurde.

Weil Whitehead, Schusters ehemaliger Biologielehrer an der High School, immer ein Programm oder einen Dienst hatte, von dem sie dachte, dass er gut zu Schuster passte. Aber wenn jemand ein Visionär war, dann war es Whitehead, sagte sie.

„Schwester Vivian war eine sehr vorausschauende Person“, sagte Schuster. „Was sie getan hat, hat sie von ganzem Herzen getan.“

Whitehead, der Gründer des Center for Correctional Concerns, starb am 3. Dezember im Alter von 95 Jahren. Der Besuch ist für Montag, 8:30 Uhr, im Altersheim unserer Lady of Angels in Joliet geplant. Whiteheads Trauermesse wird um 9 Uhr folgen, ebenfalls in Our Lady of Angels.

Das Center for Correctional Concerns ist laut CCC-Website eine gemeinnützige 501(c)(3)-Sozialdienstleistungsagentur, die sich in der Will County Adult Detention Facility befindet. Und Whitehead arbeitete dort noch bis kurz vor ihrem Tod, so Dave Adams, stellvertretender Leiter des Will County Sheriff’s Office, der Whitehead seit 22 Jahren kannte und sagte, ihr „Energieniveau entspreche nicht ihrem Alter“.

Die Anwaltskammer von Will County ehrt Schwester Vivian Whitehead für 40 Jahre Dienst für das Center for Correctional Concerns, das sie 1979 gründete. Christian Spesia, der damalige Präsident der Anwaltskammer von Will County, wird mit Whitehead gesehen. (Foto mit freundlicher Genehmigung der Schwestern des hl. Franziskus von der Unbefleckten Jungfrau Maria)

Erst kürzlich fragte sie, ob sie vorübergehend in der Nähe der Gefängnistür parken könne (das Parken ist auf der anderen Straßenseite), weil sie „ein paar Bücher“ mitbringen müsse. Adams sagte, „einige Bücher“ seien fast 100 Pfund wert. Aber Whitehead war niemand, der um Hilfe bat, denn „ihr ganzes Leben drehte sich darum, anderen zu dienen“, sagte er.

„Toll. Bescheiden. Knecht. Glücklich. Freundlich“, sagte Adams. „Wahrscheinlich gibt es nicht genug Adjektive, um Schwester Vivian Whitehead zu beschreiben.“

Adams sagte, er habe gerade erfahren, dass Whitehead in Biologie promoviert oder an der Notre Dame University in Indiana gearbeitet habe; Sie war so bescheiden. Sie ermutigte alle, sehr zu schätzen, da „die Arbeit in einem Gefängnis für das Personal sehr schwierig sein kann“, sagte er.

„Sie kümmerte sich wirklich um alle“, sagte Adams.

Schwester Vivian Whitehead ist auf diesem undatierten Foto zu sehen, wie sie mehreren Studenten im Will County Detention Center in Joliet hilft. (Foto mit freundlicher Genehmigung der Schwestern des hl. Franziskus von der Unbefleckten Jungfrau Maria)

Ein Leben im Dienst an Bedürftigen

Nach Angaben der Schwestern des heiligen Franziskus von Mary Immaculate besuchte Whitehead die St. Dorothy Grundschule und die Loretto Academy Woodlawn in Chicago. Sie erwarb ihren Bachelor-Abschluss am College of St. Francis (heute University of St. Francis) in Joliet und begann 1950 an der St. Mary High School in Columbus, Ohio, zu unterrichten.

Anschließend unterrichtete sie 10 Jahre lang – von 1952 bis 1962 – an der St. Francis Academy in Joliet, jetzt Joliet Catholic Academy. Nach ihrer Promotion in Biologie an der St. Bonaventure University, New York, war Whitehead von 1965 bis 1968 außerordentliche Professorin für Biologie am College of St. Francis.

Margaret Benoit von Joliet sagte, Whitehead sei ihr Biologielehrer gewesen, der Benoits guter Freund von mehr als 50 Jahren geworden sei, sagte sie. Sie sagte, Whitehead habe immer das Beste aus Menschen herausgeholt.

„Gehen war Teil ihres täglichen Lebens, und wir gingen oft zusammen und unterhielten uns“, sagte Benoit in einer schriftlichen Erklärung. „Sie war eine Visionärin, die mir geholfen hat, mich durch die verschiedenen Kapitel meines Lebens zu führen, und sie hat mich dazu inspiriert, immer mein Bestes zu geben.“

Whitehead wurde in den Vorstand der Sisters of St. Francis of Mary Immaculate gewählt und diente von 1968 bis 1976 als Ratsmitglied und Koordinator.

Schwester Vivian Whitehead, Gründerin des Center for Correctional Concerns in Joliet. (Foto mit freundlicher Genehmigung der Schwestern des hl. Franziskus von der Unbefleckten Jungfrau Maria)

Von 1974 bis 1975 diente Whitehead als Teilzeitseelsorger für die Krisenversorgung in der Notaufnahme des Silver Cross Hospital in Joliet, bevor es 2012 nach New Lenox verlegt wurde.

1975 war Whitehead der Direktor der vietnamesischen Einrichtung in den USA für zwei Familien, die von der Gemeinde gesponsert wurden. Die Gemeinde sorgte dafür, dass die Familien in ihren Häusern untergebracht, gekleidet und ernährt wurden, beschäftigt waren und Englisch lernten. Ihre Kinder erhielten Stipendien an den katholischen Grund- und Oberschulen von Joliet.

Sie war von 1976 bis 1979 an der Notre Dame University in Indiana im Büro für Studentenangelegenheiten und als außerordentliche Fakultät in der theologischen Fakultät tätig. Im Sommer 1978 absolvierte Whitehead ein Praktikum im Gefängnisdienst am Benedict Center for Criminal Justice in Milwaukee, Wisconsin.

Whitehead kehrte 1979 nach Joliet zurück, gründete das Center for Correctional Concerns und war bis 1988 Direktor.

„Ein freundliches Wort für alle“

Laut dem Center for Correctional Concerns im Jahr 2008 leistete Whitehead von Anfang an spirituelle Beratung und Interessenvertretung. Sie interagierte mit Insassen und (gelegentlich) ihren Familien sowie mit Anwälten und Pflichtverteidigern. Whitehead nahm auch an einigen Gerichtssitzungen teil und lernte, wie das System funktionierte.

Dale Santerelli, Gefängniswärterin, sagte, Whitehead habe den Schülern während COVID weiterhin so gut wie möglich geholfen, als persönliche Programme abgesagt wurden. Sie brachte Süßigkeiten für ihre Schüler und Wurzelbierfässer für Santerelli, nachdem sie von seiner Vorliebe für sie erfahren hatte.

„Sie war ziemlich erstaunlich“, sagte Santerelli. „Der Verlust wird Spuren hinterlassen, das ist sicher.“

Schwester Vivian Whitehead ist auf diesem undatierten Foto zu sehen, wie sie mehreren studentischen Bewohnern des Will County Detention Center in Joliet am Computer hilft. (Foto mit freundlicher Genehmigung der Schwestern des hl. Franziskus von der Unbefleckten Jungfrau Maria)

Whitehead wurde 1988 zur Gemeindepräsidentin gewählt, im selben Jahr wurde sie von der Stadt Joliet zur Bürgerin des Monats ernannt und im selben Jahr erhielt Whitehead auch eine Auszeichnung für herausragende Dienste von der St. Francis Academy Alumnae Association und angesehenen Alumni-Medien des College des heiligen Franziskus.

1992 verlieh das College of St. Francis Whitehead einen Doctor of Humane Letters. Im selben Jahr zog Whitehead 1992 nach David, Kentucky, und verbrachte sechs Jahre als Lehrer für Erwachsenenbildung und Familienalphabetisierung in Appalachia.

1999 kehrte sie nach Joliet und zum Center for Correctional Concerns zurück, wo sie Frauen im Will County Adult Detention Center betreute. Whitehead war auch Mitglied des Board of Directors von Guardian Angel Community Services.

Ines Kutlesa, CEO von Guardian Angels Community Services, sagte, Whitehead sei Guardian Angels „schärfster Fürsprecher und Unterstützer“ gewesen und habe „immer ein freundliches Wort für alle gehabt“.

„Ich wusste, wie viel ihr unsere Organisation und die Menschen, denen wir dienen, bedeuteten“, sagte Kutlesa. „Sie hat sie immer zusammen mit uns in ihre Gebete eingeschlossen, damit wir die Arbeit tun können, die wir tun.“

Im Jahr 2004 ehrte die Lewis University in Romeoville Whitehead für herausragende christliche Ideale und lobenswerte religiöse und humanitäre Dienste als Gründer des Center for Correctional Concerns.

Schwester Vivian Whitehead wird am Sonntag, dem 17. Oktober 2004 gesehen, als sie eine Auszeichnung für herausragende christliche Ideale und lobenswerte religiöse und humanitäre Dienste als Gründerin des Center for Correctional Concerns in Joliet erhält. Bruder James Gaffney, damals Präsident der Lewis University in Romeoville, überreichte die Auszeichnung. (Foto mit freundlicher Genehmigung der Schwestern des hl. Franziskus von der Unbefleckten Jungfrau Maria)

Und 2019 ehrte die Anwaltskammer von Will County Whitehead für ihre 40-jährige Tätigkeit im Center for Correctional Concerns.

Natalie Bayci aus Joliet, die fast 20 Missionsreisen für die Diözese Joliet organisiert und daran teilgenommen hat, traf Whitehead, als Bayci in den 1950er Jahren Studentin an der St. Francis Academy war. Viele Jahre später wurde Whitehead Baycis Mentor, als Bayci ein Mitarbeiter der Versammlung wurde.

Bayci sagte, Whitehead, die Gespräche immer von ihr weglenkte, „nahm alles in Kauf, wurde nicht nervös und war immer ruhig und cool.“

„Ich wollte genauso sein wie sie“, sagte Bayci. „Sie ist etwas ganz Besonderes für mich und ich werde sie vermissen. Aber ich weiß, dass sie beim Herrn ist.“