Der frühere Boxweltmeister Anthony Joshua hat nach einer spektakulären KO-Niederlage gegen seinen britischen Landsmann Daniel Dubois die Chance auf die Rückkehr in den Schwergewichtsweltmeistertitel verpasst. Dubois siegte vor 96.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion durch KO in der fünften Runde, nachdem er Joshua zuvor bereits mehrfach zu Boden geschickt hatte.

Rückkampf offenbar möglich

Dubois verteidigte mit einem rechten Haken seinen Gürtel als Champion des Weltverbandes IBF. Für den 27-Jährigen war es in seinem 24. Profikampf der bislang größte Sieg seiner Karriere. Der 34-jährige Joshua kassierte in seinem 32. Kampf bereits die vierte Niederlage, deutete aber eine Fortsetzung seiner Karriere und eine Klausel für einen möglichen Revanchekampf gegen Dubois an.

„Bevor ich hierher kam, habe ich mir gesagt, dass ich ein Kämpfer fürs Leben bin“, erklärte Joshua. Der Olympiasieger der Spiele 2012 in London hat in seiner Karriere einige großartige Kämpfe bestritten, darunter 2017 im Wembley-Stadion den Sieg über Wladimir Klitschko. Ein Sieg gegen Dubois hätte ihn zum dritten Mal zum Weltmeister gemacht.

Usyk hatte seinen IBF-Titel aufgegeben

Dubois widerstand in der fünften Runde mehreren Schlägen von Joshua, bevor er selbst den entscheidenden Gegenangriff landete. Der 27-Jährige bestätigte seinen Status als IBF-Titelträger, nachdem der reguläre Weltmeister Oleksander Usyk aus der Ukraine diesen Gürtel abgegeben hatte.

„Seid ihr nicht unterhalten?“, rief der euphorisierte Lokalmatador Dubois nach seinem Sieg dem Publikum zu. „Ich bin ein Gladiator. Ich bin ein Krieger bis zum bitteren Ende. Ich möchte das höchste Niveau dieses Sports erreichen und mein Potenzial ausschöpfen.“

Vor dem Duell hatte Oasis-Sänger Liam Gallagher die Stimmung im Stadion angeheizt.

