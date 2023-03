De Kollaps van Kryptobörse FTX brengen de US-Bank Silvergate in zwarte Turbulenzen. Um eine Pleite zo verhinderd, beschliest das Unternehmen, seine Geschäfte aufzugeben.

De Kryptobank Silvergate-fabriek heeft een hoge capaciteit om de behoeften en vrijwilligheid van de Abwicklung te vergroten. Der Geschäftsbetrieb solle eingestellt werd, teilte das US-Unternehmen mit. Die Auflösung sei angesichten der jonge Entwicklungen in der Branche “die beste Lösung”, erklärte Silvergate. Sämtliche Einlagen sollen volllständig zurückgezahlt werden. Die Bank heeft de bislang van de Schwergewichten der Branche gehörte.

Silvergate is in 1988 geëxploiteerd en is sinds 2013 in Kryptowährungen aktiv. Im nachbörslichen Handel brach die Aktie der Bank um 35 Prozent ein. De turbolenzen nach de kolommen van de Kryptobörse FTX drohten Silvergate in de Pleite z treiben. De Kryptobank waarschuwde voor de aanvalspogingen, zodat de fortificatie van de kwetsbaarheden kan worden voorkomen. Het instituut is verschoven voor de 16e eeuw. Het is begonnen met de ontwikkeling van de Geschäftszahlen voor 2022. Als reactie hierop stopten de Kryptobörse Coinbase-sämtliche Zahlungen van of een Silvergate.

Het is een bedrijf met cyber-ontwerpen dat door Bitcoin is gespecialiseerd in geld dat in januari voor het vierde kwartaal van 2022 is uitgegeven door een van de vele milliarddollars. Wegen der FTX-Pleite verunsicherte Kunden hatten in diesem Zeitraum Einlagen im Volumes from acht Milliarden Dollar bei Silvergate abgezogen. Dies war ain Rückgang um etwa zwei Drittel im Vergleich zum September 2022. Um liquide zu bleiben, moet de Schuldverschreibungen van het Institut verkaufen en meer dan een verlies van 718 Millionen Dollar ein. Tot de volgende oorlog Silvergate heeft de oorlog tot 2023 gezwungen.

Silvergate staat op het punt van een eigen bedrijf, sterven in de richting van de FTX-affaire. Dus schlitterte onder andere de Rivale Genesis teilweise in die Insolvenz. Gleichzeitig gecodeerd door de cryptografische Coinbase die in de meeste gevallen wordt gebruikt.