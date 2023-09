Schwerer Sturz bij Radlopen am Attersee

Het 19-jarig jubileum van het bezoek aan Scheibbs (Niederösterreich) was om 16.30 uur op de dag van vertrek op de B152 nabij Weißenbach aan de Attersee. . De sporter fietst, geniet van een verkeersscherm en reist goed. Er was tijd over en nazorg voor herstel en herstel in de Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert. Am Fahrrad entstand schwerer Schaden.

