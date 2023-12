Schwerer Autounfall op de A555 met twee Toten – Nachrichten – WDR – Nachrichten

Bij een ongeval op de snelweg 555 tussen Keulen en Bonn kwamen twee mensen om het leven. Insgesamt sollen drei Autos in the Unfall verwickelt gewesen sein. De boodschap van het Duitse leger en de politie in de Nacht van de Unfallstelle van de WDR. Drie mensen raakten gemakkelijk verdwaald.

Flammen schlugen in dem Auto

Om 23.20 uur arriveerde de A555 voor het eerst bij Politie en Defensie. In een auto kunnen de vlammen worden geopend en komen de vlammen dichter bij hout. Op hun manier zijn er in hun prachtige buurt vrouwen en een man van hun leven.

Als u eenmaal bent aangekomen, is er sprake van een opstootje en een van de vele fahrzeugen die u wilt hebben, zoals een politievertegenwoordiger in de Samstagvorm van de Deutschen Presse-Agentur. Deze mensen zullen nog een tijdje blijven leven.

De A555 werd geblokkeerd in Fahrtrichtung Bonn bis zum Mittag.

