Schwere Strapazen im Atlantik: Auf hoher See bricht plötzlich Wasser in Herrmanns Boot ein

Auf hoher See bricht plötzlich Wasser in Herrmanns Boot ein

Für Boris Herrmann läuft es beim Transatlantikrennen Retour à La Base gut. Dann bescherte ihm die Nacht zum Nikolaustag technische Probleme – und eine Überschwemmung. Bevor er eine komplexe Reparaturidee umsetzen kann, muss er sich erst einmal erholen.

Der deutsche Spitzensegler Boris Herrmann kämpft nach starken Tagen im Transatlantikrennen Retour à La Base mit großen technischen Problemen. Eine Überschwemmung an Bord der „Malizia – Seaexplorer“ stellte den Hamburger vor eine zusätzliche Herausforderung. Nach einer anstrengenden Nacht schöpfte er am Nikolaustag auch mit der Hand das Seewasser aus dem Boot. Am Mittwoch berichtete sein Team Malizia, dass er sich von der Anstrengung erholen müsse, bevor er eine aufwändige Reparaturidee entwickeln könne mitten im Atlantik umsetzen könnte. Herrmann will weiterhin versuchen, seinen fünften Platz zu verteidigen.

Die Probleme für Herrmann begannen am Dienstagabend. Der 42-Jährige gehörte bereits zu den fünf besten Seglern der 31 Solisten, als er Schwierigkeiten hatte, den Motor zu starten. Die Motoren von Rennyachten dienen bei Regatten nicht dem Antrieb, sondern der Energieerzeugung für die Systeme an Bord. Während Herrmann am Motor arbeitete und sich mit seinem Landteam beriet, bemerkte er plötzlich, dass Wasser in das Cockpit eindrang.

Als Ursache identifizierte der fünfmalige Weltumsegler eine zerrissene Abdeckung an einem von zwei Cockpitabläufen. Dort lief es nicht mehr weg, sondern kam zurück ins Boot. Das doppelte Problem: Der andere Ablaufdeckel war bereits in der Anfangsphase des Rennens abgerissen. Da nun beide Abflüsse beschädigt waren, konnte das Wasser nirgendwo hin fließen, ohne dass die Gefahr eines Rückflusses bestand. Daher versah Herrmann zunächst die Abflüsse mit einem Ring aus Spezialkleber – und schöpfte das über das Deck einströmende Wasser per Hand ab.