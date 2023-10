Israel verstärkte die Bombardierungen des Gazastreifens am Freitagabend Stunden nach dem Ausfall von Internet und Kommunikation und schnitt die 2,3 Millionen Menschen im palästinensischen Gebiet weitgehend vom Kontakt untereinander und mit der Außenwelt ab.

Explosionen durch kontinuierliche Luftangriffe erhellten den Himmel über Gaza-Stadt noch Stunden nach Einbruch der Dunkelheit.

Nachdem vor Wochen der größte Teil des Stroms abgeschaltet worden war, waren die Palästinenser bereits in Dunkelheit gestürzt und wurden in die Isolation geworfen. Sie drängten sich in Häusern und Notunterkünften zusammen, während die Lebensmittel-, Wasser- und Treibstoffvorräte zur Neige gingen.

Früher am Freitagabend signalisierte das israelische Militär, dass es sich einer umfassenden Invasion in Gaza nähere, und versprach, die Hamas, die Gaza regiert, zu zerschlagen, nachdem sie vor drei Wochen einen blutigen Einmarsch im Süden Israels angeführt hatte.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) sagten, ihre Bodentruppen würden ihre Aktivitäten in der belagerten Enklave „ausweiten“.

„Zusätzlich zu den Angriffen, die wir in den letzten Tagen verübt haben, weiten die Bodentruppen heute Abend ihre Aktivitäten aus“, sagte der Sprecher der israelischen Armee, Konteradmiral Daniel Hagari, am Freitagabend. „Die IDF handelt mit großer Kraft … um die Kriegsziele zu erreichen.“

Im Vorfeld einer erwarteten Bodenoffensive gegen die Hamas hat Israel Hunderttausende Soldaten entlang der Grenze zu Gaza zusammengezogen.

Kurz vor der IDF-Ankündigung sagte der palästinensische Telekommunikationsanbieter Paltel, der Internetdienst in Gaza sei durch israelische Bombardierungen unterbrochen worden.

Am Freitagabend wurden die Dienste eingestellt, nachdem eine schwere Runde israelischer Luftangriffe den Nachthimmel erleuchtet hatte.

Der Palästinensische Rote Halbmond, der wichtigste Rettungsdienst in Gaza, sagte, er sei wegen des Internetausfalls von seinem Einsatzraum ausgeschlossen worden und auch die Festnetz- und Mobilfunkkommunikation sei unterbrochen worden.

„Wir sind zutiefst besorgt über die Fähigkeit unserer Teams, ihre medizinischen Notfalldienste weiterhin bereitzustellen, insbesondere da diese Störung die zentrale Notrufnummer 101 betrifft und die Ankunft von Krankenwagen zu den Verwundeten und Verletzten behindert“, heißt es in einer Erklärung des Roten Halbmonds .

Der Leiter von UNICEF sagte, die Organisation habe den Kontakt zu ihren Kollegen in Gaza verloren.

Wir haben den Kontakt zu unseren Kollegen in Gaza verloren. Ich mache mir große Sorgen um ihre Sicherheit und eine weitere Nacht unaussprechlichen Grauens für 1 Million Kinder in #Gaza. Alle humanitären Helfer und die Kinder und Familien, denen sie dienen, MÜSSEN geschützt werden. –@unicefchief

Das Internet-Observatorium Netblocks bestätigte, dass die Konnektivität im Gazastreifen zusammengebrochen ist.

„Live-Netzwerkdaten zeigen einen Zusammenbruch der Konnektivität im Gazastreifen … inmitten von Berichten über schwere Bombardierungen“, sagte das Observatorium.

Die Unterbrechung bedeutete, dass Verluste durch Angriffe und Einzelheiten zu Bodenangriffen nicht sofort bekannt gegeben werden konnten.

Einige Satellitentelefone funktionierten weiterhin.

Israelische Streitkräfte hätten mit Unterstützung von Kampfflugzeugen und Drohnen bereits ihren zweiten Bodenangriff auf Gaza innerhalb von ebenso vielen Tagen durchgeführt und dabei Ziele am Stadtrand von Gaza-Stadt angegriffen, teilte das Militär am Freitag mit.

Nach Angaben des israelischen Militärs haben Bodentruppen in den letzten 24 Stunden Razzien im Gazastreifen durchgeführt und dabei Dutzende militante Ziele angegriffen.

Palästinenser begutachten die Schäden an zerstörten Gebäuden nach israelischen Luftangriffen auf Gaza-Stadt am Freitag. (Abed Khaled/The Associated Press)

Es hieß, Flugzeuge und Artillerie hätten Ziele in Shijaiyah, einem Viertel am Stadtrand von Gaza-Stadt, bombardiert.

Das Militär sagte, die Soldaten hätten das Gebiet ohne Verluste verlassen.

Hagari von der IDF sagte, die Razzien ermöglichten es den Streitkräften, „den Feind aufzudecken“, um Militante zu töten und Sprengstoffe und Abschussrampen zu entfernen. Ziel sei es, „den Boden für die nächsten Phasen des Krieges zu bereiten“, fügte er hinzu.

Die nächste Stufe sei eine Bodenoffensive, die „lange dauern wird“, sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am Freitag vor einer kleinen Gruppe ausländischer Reporter. Gallant sagte, die Bodeninvasion werde große Streitkräfte umfassen, die durch Luftangriffe unterstützt würden, und dass ihr eine dritte Phase geringerer Kampfintensität folgen werde, während Israel „Widerstandsnester“ zerstöre.

Die kanadische Ärztin Dr. Tanya Haj-Hassan sagt, sie habe regelmäßig von Ärzten in Gaza gehört, bevor die Kommunikation unterbrochen wurde. Sie teilte eine Nachricht mit, die sie von einem ihrer Pflegekollegen vor Ort erhalten hatte, in dem es hieß: „Der Tod kennt niemanden, egal ob jung oder alt."

UN-Resolution ohne Verurteilung der Hamas angenommen

Die UN-Generalversammlung verabschiedete am Freitag eine unverbindliche Resolution, in der ein „humanitärer Waffenstillstand“ in Gaza gefordert wird, der zu einem Ende der Feindseligkeiten zwischen Israel und den Hamas-Machthabern im Gazastreifen führen soll.

Es war die erste Reaktion der UN auf die überraschenden Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober sowie auf Israels anhaltende militärische Reaktion und sein Versprechen, die Hamas auszulöschen.

Die 193 Mitglieder umfassende Weltorganisation nahm die Resolution mit 120 zu 14 Stimmen und 45 Enthaltungen an, nachdem sie einen von den Vereinigten Staaten unterstützten kanadischen Änderungsantrag abgelehnt hatte, der die „Terroranschläge“ der Hamas vom 7. Oktober unmissverständlich verurteilte und die sofortige Freilassung der gefangenen Geiseln forderte von der Hamas.

„Der entscheidende Grund, warum wir hierher gekommen sind, ist bereits vergessen, als ob es nie passiert wäre“, sagte Kanadas UN-Botschafter Bob Rae der Versammlung.

Kanadas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Bob Rae, sprach am Freitag vor einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung zum anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der Hamas im UN-Hauptquartier in New York. (Mike Segar/Reuters)

Rae kritisierte auch, dass in dem Resolutionsentwurf, der von der 22-köpfigen arabischen Gruppe der Vereinten Nationen vorgelegt worden war, keinerlei Erwähnung der mehr als 200 in Gaza festgehaltenen Geiseln enthalten sei.

Israels UN-Gesandter kritisierte die Abstimmung und sagte, die Weltorganisation habe keine Legitimität oder Relevanz, nachdem die Generalversammlung die Resolution angenommen habe.

UN-Generalsekretär António Guterres bekräftigte seine Forderung nach einem humanitären Waffenstillstand vor der Abstimmung in der Generalversammlung und forderte die „bedingungslose Freilassung aller Geiseln“ und die Lieferung lebensrettender Hilfsgüter „im erforderlichen Umfang“ nach Gaza.

„Jeder muss seiner Verantwortung nachkommen. Dies ist ein Moment der Wahrheit. Die Geschichte wird über uns alle richten“, sagte Guterres in einem Post auf der Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter.

Nach Angaben der Vereinten Nationen fuhren durchschnittlich zwölf Lastwagen pro Tag in den Gazastreifen ein, seit Ägypten den Grenzübergang Rafah für Hilfslieferungen geöffnet hatte, während vor Beginn der Feindseligkeiten etwa 500 Lastwagen pro Tag in den Gazastreifen gelangten.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer ist auf über 7.300 gestiegen, da Israel als Reaktion auf den Hamas-Angriff Wellen verheerender Luftangriffe durchgeführt hat. Das von der Hamas geführte Gaza-Gesundheitsministerium, das die Maut überwacht, veröffentlichte am Donnerstag eine detaillierte Liste mit Namen und ID-Nummern, um den Behauptungen von US-Präsident Joe Biden und anderen entgegenzuwirken, dass es die Zahl der Opfer überhöht.

Die Luftangriffe haben ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht und zu einem Ausmaß an Tod und Zerstörung geführt, wie es in den letzten vier Kriegen zwischen Israel und der Hamas nicht gegeben war. Mehr als eine Million Menschen sind aus ihren Häusern geflohen, und viele haben den israelischen Anweisungen zur Evakuierung in den Süden Folge geleistet, obwohl die israelischen Angriffe auf das abgesperrte Gebiet weiterhin andauern.

Schätzungen zufolge wurden mehr als 613.000 Menschen durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens obdachlos und wurden von der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, untergebracht.

Während des ersten Hamas-Angriffs wurden in Israel mehr als 1.400 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, getötet, darunter mehrere Kanadier. Israel zufolge hält die Hamas im Gazastreifen mindestens 229 Gefangene fest, darunter Männer, Frauen, Kinder und ältere Erwachsene.

„Was bringt es, eine ganze Bevölkerung zu bombardieren … von denen die Hälfte Kinder sind?" sagte Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Palästinensergebiete. Albanese sagt, Israel begehe nicht nur Kriegsverbrechen gegen Palästinenser, sondern auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Rakete schlägt in Ägypten ein

An anderer Stelle berichteten ägyptische Staatsmedien, dass sechs Menschen verletzt wurden, als eine Rakete in ein medizinisches Gebäude in der Küstenstadt Taba an der Grenze zu Israel einschlug.

Das israelische Außenministerium sagte, Raketen und Drohnen, die am Freitag Ägypten trafen, seien von der Huthi-Rebellenbewegung im Jemen auf Israel abgefeuert worden.

„Israel verurteilt den Schaden, der den ägyptischen Sicherheitskräften durch die Raketen und Drohnen zugefügt wurde, die von der Huthi-Terrororganisation mit der Absicht abgefeuert wurden, Israel zu schaden“, sagte ein Sprecher des Ministeriums in einer Erklärung.

Der israelische Militärsprecher Hagari sagte, dass Kampfflugzeuge in die Region geschickt worden seien und dass Israel, Ägypten und die USA ihre Verteidigungsmaßnahmen in der Region verstärkt hätten.