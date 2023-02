Schwere Erdbeben erschüttern Türkei und Syrien | Aktuelles Europa | DW

Nach den Erschütterungen des frühen Morgens erschütterte kürzlich ein weiteres schweres Erdbeben der Stärke 7,5 den Südosten der Türkei. Das Epizentrum lag in der Provinz Kahramanmaras, berichtete die Erdbebenstation Kandilli in Istanbul. Auch in Syrien und im Libanon bebte die Erde. Insgesamt liegt die Zahl der gemeldeten Todesfälle inzwischen bei über 3.000. Allein in der Türkei starben nach Angaben der Zivilschutzbehörde Afad 1.762 Menschen und mehr als 12.000 wurden verletzt. Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar, zahlreiche Menschen werden noch immer unter den Trümmern vermisst.

Eingestürzte Häuser in Kahramanmaras, Türkei

Tausende Gebäude stürzten im Südosten der Türkei ein. Videos aus mehreren Städten in der Umgebung zeigten teilweise völlig zerstörte Straßen. Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, bisher seien rund 2.400 Menschen aus den Trümmern gerettet worden. Die Wetterbedingungen erschwerten die Rettungsarbeiten. In den betroffenen Provinzen liegen derzeit Minusgrade, teilweise schneit es.

Am Abend rief der Präsident eine Woche Staatstrauer aus. Flaggen aller Vertretungen im In- und Ausland sollen laut Twitter-Account des Präsidenten bis Sonntag auf Halbmast gehisst werden. Die Staatstrauer endet am 12. Februar nach Sonnenuntergang. Erdogan bezeichnete die Katastrophe als das größte Erdbeben seit 1939.

Eisige Kälte erschwert Rettungsarbeiten

Nach neuesten Angaben von Regierung und Rettungskräften sind in Syrien fast 1.300 Menschen gestorben. Mehr als 2.300 Menschen wurden bei der Katastrophe in dem Bürgerkriegsland verletzt.

„Noch immer sind ganze Familien verschüttet und die Rettungskräfte der Weißhelme kommen derzeit nicht an die Verschütteten heran“, berichtet Reporter Omar Albam für die Deutsche Welle. Alban hält sich derzeit in Sarmada auf, 30 Kilometer nördlich der syrischen Stadt Idlib. Es fehlte an technischer Ausrüstung, um an mehreren Orten gleichzeitig noch Lebende zu retten und die Trümmer zu beseitigen. Laut Albam hat das Beben die Kleinstadt Sarmada fast dem Erdboden gleichgemacht.

Bergungsarbeiten in der Kleinstadt Sarmada in Syrien

Mit bloßen Händen helfen

Auch die vom Regime kontrollierte syrische Stadt Aleppo wurde von den Beben schwer erschüttert. Seitdem gab es mehrere Nachbeben. Ein Augenzeuge sagte der Deutschen Welle in Aleppo: „Die Helfer, die helfen, Menschen unter den Trümmern zu retten, sind meist ganz normale Zivilisten. Die meisten sind nicht ausgebildet. Sie helfen mit bloßen Händen, weil es kaum Rettungsgeräte gibt. Es ist gefährlich.“ sie könnten sich jederzeit begraben.“

Schwere Verwüstung in Aleppo

Die 30-Jährige, die ihren Namen aus Sicherheitsgründen nicht nennen wollte, fügte hinzu, dass dringend Blutspenden benötigt würden. „Wir wurden hier alle aufgefordert, Blut zu spenden, weil die Zahl der Verletzten ständig zunimmt.“ Der Augenzeuge sagte weiter, dass die Einwohner von Aleppo aufgefordert wurden, ihre Häuser zu verlassen. „Aber das hat kaum jemand gemacht, weil die Leute nicht wissen, wohin sie gehen sollen, und kein Geld haben, um in weiter entfernten Hotels zu übernachten.“

Erste Massengräber

In Nordsyrien heben Anwohner nach den schweren Beben offenbar bereits Massengräber aus. Menschen in Idlib wollten die Opfer darin begraben, berichtete ein Aktivist der Deutschen Presse-Agentur. Auch in den sozialen Netzwerken verbreiteten sich Videos, die Dutzende Menschen beim Ausheben von Massengräbern zeigen sollen.

Das erste Erdbeben mit Epizentrum ebenfalls in der Provinz Kahramanmaras hat am Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert. Der türkische Katastrophendienst Afad korrigierte die Stärke am Mittag von 7,4 auf 7,7.

Besonders betroffen seien die Provinzen im Südosten des Landes, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu gegenüber CNN Türk. Gebäude waren eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Soylu bat um internationale Hilfe.

Zerstörte Gebäude im syrischen Asmarin in der Region Idlib

Das erste Beben sei in zehn Provinzen zu spüren gewesen, sagte der türkische Vizepräsident Fuat Oktay. Unter den eingestürzten Gebäuden waren Wohnhäuser und ein Krankenhaus in der Stadt Iskenderun.

Mehrere Flughäfen in den vom Erdbeben besonders betroffenen Regionen der Türkei blieben vorerst für zivile Flüge geschlossen. Dabei gehe es um die Flughäfen in Hatay, Kahramanmaras und Gaziantep, so Oktay. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurde auch die Burg in der Stadt Gaziantep schwer beschädigt. Es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe.

Wegen der Kommunikationsengpässe wurden die Menschen in der Türkei aufgerufen, online und nicht über das Mobilfunknetz zu telefonieren, damit Verschüttete zuerst erreicht werden können.

Türkischer Halbmond ruft zu Blutspenden auf

Der Staatssender TRT zeigte, wie in der Stadt Iskenderun Menschen aus den Trümmern im Schnee befreit wurden. Auch aus den Städten Gaziantep, Sanliurfa, Osmaniye, Diyarbakir und Adana wurden Bilder gezeigt, in denen Menschen, teilweise in Decken gehüllt, abtransportiert wurden. Der Türkische Halbmond rief die Bevölkerung zur Blutspende auf.

Ein Bild der Zerstörung aus der Stadt Malatya

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Sana stürzten auch Gebäude in zahlreichen Städten Syriens ein. Fotos zeigten Rettungsteams, die Menschen auf Tragen abtransportierten. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums, Raed Ahmed, sagte, dies sei laut Sana das stärkste Beben, das Syrien seit 1995 getroffen habe.

Bundesregierung kündigt Hilfe an

Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock drückten ihre Bestürzung aus. „Wir trauern mit den Angehörigen und fürchten um die Verschütteten“, schrieb Scholz auf Twitter und bezog sich dabei auf die Erdbebenopfer im türkisch-syrischen Grenzgebiet. „Deutschland wird natürlich Hilfe schicken“, fügte er hinzu.

„Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer dieser schrecklichen Erdbeben und allen, die um ihre Familien, Freunde und Nachbarn fürchten“, twitterte Baerbock. „Mit unseren Partnern bekommen wir schnell Hilfe auf den Weg.“ Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich schockiert über das Ausmaß der Zerstörung.

Faeser: Enge Abstimmung mit dem türkischen Zivilschutz

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte: „Wir werden alle Hilfe in Gang setzen, die wir aktivieren können.“ Das Technische Hilfswerk (THW) stellt den Lagern Notunterkünfte und Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung. Auch das THW bereitet bereits Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken vor. Es besteht eine enge Abstimmung mit dem türkischen Zivilschutz.

Sie rief den türkischen Botschafter in Berlin an, „um unser tief empfundenes Beileid auszudrücken und vor allem Hilfe anzubieten“. Auch die EU-Partner seien mit im Boot, betonte Faeser vor Journalisten in Berlin. Sie stimmen sich eng ab, „um so schnell wie möglich so viel Hilfe wie möglich an den Unfallort zu bringen“. Das sei „zunächst das Wichtigste, weil es immer noch um die Suche nach Verletzten und Verschütteten geht“.

Auch Deutschland leistet nach Angaben des Auswärtigen Amtes über Organisationen Hilfe für die Erdbebenopfer im Nordwesten Syriens. Dazu gehöre auch die Organisation Malteser International, sagte eine Ministeriumssprecherin. Kontakte zur syrischen Regierung bestehen jedoch nicht. Deutschland ist bereits jetzt der zweitgrößte humanitäre Geber in Nordsyrien. Ein Krisenstab im Auswärtigen Amt koordiniert die Hilfe der Bundesregierung für die Erdbebenopfer.

Zerstörte Gebäude im türkischen Diyarbakir – mindestens 1700 Gebäude stürzten in der Türkei ein

EU koordiniert Einsatz von Rettungskräften

Das EU-Zentrum für Katastrophenhilfe koordiniert den Einsatz europäischer Rettungskräfte in der Türkei. Die ersten Teams aus den Niederlanden und Rumänien seien bereits unterwegs, sagte der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic in Brüssel.

Der Slowene bestätigte auch, dass das EU-Katastrophenschutzverfahren eingeleitet worden sei. Ziel ist laut Kommission unter anderem, die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den anderen Teilnehmerstaaten zu stärken und die Reaktion auf Katastrophen zu verbessern.

Erinnerungen an 1999 werden wach

Die Türkei liegt in einer der aktivsten seismischen Regionen der Welt. Dort treffen zwei der größten Kontinentalplatten aufeinander: die afrikanische und die eurasische. 1999 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,4 den Nordwesten der Türkei und tötete mehr als 17.000 Menschen.

kle/uh/nob/gri (dpa, afp, rtr, ap)