Am Mittwoch erschütterte die Nachricht von Madonnas Aufenthalt auf der Intensivstation ihre Fans und die Musikwelt. Einen Tag später kann der Schlagerstar das Krankenhaus zumindest wieder verlassen. Allerdings ist noch unklar, wie es ihr geht.

Pop-Diva Madonna ist nach schwerer Krankheit aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dem 64-Jährigen geht es „besser“ und er ist wieder zu Hause, berichten Personen aus dem Umfeld des Sängers. Die US-Künstlerin lag mehrere Tage auf der Intensivstation und musste ihre Welttournee verschieben. Sie sei mit einem privaten Krankenwagen zurück in ihr New Yorker Zuhause transportiert worden, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person.

Ihr Manager Guy Oseary sagte am Mittwoch auf Instagram, Madonna sei am Samstag an einer „schweren bakteriellen Infektion“ erkrankt und auf eine Intensivstation eingeliefert worden. Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, sie befindet sich jedoch weiterhin in ärztlicher Behandlung. Es wird jedoch erwartet, dass sie sich vollständig erholt. Offizielle Einzelheiten zur Art der Krankheit und ihrer Ursache sind noch nicht bekannt.

Madonnas Welttournee, die Mitte Juli beginnen sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ihr Management machte keine Angaben, in welches Krankenhaus die Musikerin eingeliefert wurde. Das Promiportal „Page Six“ der Boulevardzeitung „New York Post“ berichtete, Madonna sei in einem New Yorker Krankenhaus.

Die Sängerin, geborene Madonna Louise Ciccone, ist einer der größten Popstars der letzten Jahrzehnte. Seit Anfang der 80er Jahre hat sie 14 Studioalben veröffentlicht und sieben Mal den begehrten Grammy Music Award gewonnen. Zu ihren weltweiten Erfolgen zählen Hits wie „Like a Prayer“, „Material Girl“ und „Like a Virgin“. Die Mutter von zwei leiblichen und vier adoptierten Kindern trat auch in mehreren Filmen als Schauspielerin auf.