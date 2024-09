Schwer verletzt! Erschreckende Szenen um ter Stegen

Zum Zeitpunkt von ter Stegens Auswechslung – für ihn kam Inaki Pena – führte Barca nach zwei Toren von Robert Lewandowski mit 2:1. Ter Stegen hatte an diesem knappen Vorsprung großen Anteil.

Nachdem er unter der Woche in der Champions League gegen AS Monaco mehrfach Pech gehabt hatte, lief er in Villarreal zur Höchstform auf. Nur Sekunden vor seiner Verletzung hatte er den Ball mit einer Glanzparade zur Ecke geklärt. DAZN-Kommentator Nico Seepe sprach von einer „Monsterparade“: „Das war eine monströs gute Parade.“