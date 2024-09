Schwentinental. De zorg voor de toegang tot de natuurbrug in het Schwentinental is voorbij. Het kan nog steeds, maar wordt altijd gedurende het jaar uitgevoerd, omdat de nieuwe bruggen na de kering open zijn. Dat is hier nu een vierjarig jubileum en de bouwbruggen zijn niet eenvoudig: de verkeersroute over de Schwentine is voor druktegangers en de verkeerschauffeur een lange reis door de fluss.

De natuurlijke omgeving is echter belangrijk, omdat de bruggen in het wildpark in Schwentinental ontbreken, lezen we meer infoteksten in de drie landschappen die aan de bruggen zijn toegevoegd. Dus auch Mareike Schlichtweg: De Klausdorferin gebruikte de brug voor de handige Radtour durch die Natur. “Ik ben blij dat de brug intact is. Ik zou ook graag willen weten of ze voor u interessant zijn.”

Natuurbrug Schwentinental erhält Infomateriaal in oktober

“Als de beste wensen zijn vervuld, zijn de kabinetten sinds eind oktober vervuld”, aldus Josh Geertz. Er zijn richtlijnen voor milieubescherming (BUND) in Schwentinental, inclusief informatiemateriaal voor milieubescherming. Na de ontwikkeling van de vereniging zijn drie kabinetten met informatie en drie thema’s voltooid.

In de eerste plaats maken ze ook deel uit van de ecologische communicatiefunctie van de natuurlijke omgeving met de omliggende leefomgeving, ook op het gebied van bos, milieu, milieu en voedsel. Hier kunt u genieten van de omgeving van de natuur en genieten van het leven in het leven van de libel. Er staat meer informatie over de installatie van de kasten zodat deze aangepast kunnen worden aan de huidige omstandigheden.

De inhoud van de drie informatieboxen is niet juridisch bindend. Klassen van de Gemeinschaftsschule sollen abwechselnd Infomaterialien zu ökologischen Themen ausarbeiten und gestalten. Met deze Plakaten van de School soll der Kasten waren gemakkelijk te versieren.

Natuurbrug De brug Schwentinental kostte 590.000 euro

Waarom de Verzögerung? Dazu Geertz: “Opbouw van de hoge schuldenlast van de Treffpunktes voor een vakantie en in de Urlaubszeit, hoe dan ook de schuldenlast in de Gemeinschaftsschule heeft geen zin meer, de einzie is hoe dan ook de schuld van de Vorhabens verdwenen .”

De nieuwe bruggen over de Schwentine moeten in 2018 gesloten zijn, zodat de bouwwerkzaamheden afgerond zijn. Na een tijdje bleef het project het volgende jaar verschijnen. Deze nieuwe gebouwen kosten 590.000 euro om bruggen als erlebnisbrücke te bouwen, wat een groot bedrag opbrengt, met het oog op de Mitteln des Landes und des Kreises.

