Schweizer Star beschuldigt, serbische Rivalen beleidigt zu haben (VIDEO) — RT Sport News

Arsenal-Mittelfeldspieler Granit Xhaka wurde beschuldigt, Serbien provoziert zu haben, indem er sich in den Schritt gefasst und ein politisch aufgeladenes T-Shirt getragen hatte, nachdem sein Team, die Schweiz, am Freitag die Qualifikation für die Ko-Phase der WM 2022 in Katar garantiert hatte.

Die Schweizer kamen nach einem 1:2-Rückstand zurück, um am Dienstag ein Achtelfinale gegen Portugal, den Sieger der Gruppe H, anzusetzen.

Xhaka war während des Spiels in einen Schlagabtausch mit der serbischen Ersatzbank verwickelt und fasste sich in den Schritt.

„Man hört an meiner Stimme, dass ich heiser bin. Es ist ein Spiel mit viel Emotion. Das ist Fußball. Es war fair genug. Wir wollten uns auf den Fußball konzentrieren“, sagte er nach dem Spiel.

Er wurde von seinem Manager Murat Yakin verteidigt, der behauptete, es sei ein „normaler Austausch“ zwischen seinem Spieler und der serbischen Trainerbank.

„Ich habe gesehen, wie sich Granit auf Fußball konzentriert hat. Es war ein faires Spiel. Es war ein normaler Austausch mit ein paar Emotionen. Das hat uns viel Kraft und viele Emotionen gekostet. Wir haben gut angefangen, sind in Führung gegangen, aber dann haben wir zweimal den Ball verloren und sind zurückgefallen.“ Sagte Yakin.

Xhaka feierte den Sieg, zog ein Hemd mit dem Namen „Jashari“ auf der Rückseite an und drehte es um.

Er bestand darauf, dass es eine Hommage an das Schweizer Squad-Mitglied Ardon Jashari sei, aber der Gegenstand wurde auch als Hommage an den Gründer der Kosovo-Befreiungsarmee, Adem Jashari, verstanden, der die kosovo-albanische Separatistengruppe anführte, die für die Unabhängigkeit von Jugoslawien kämpfte.

2008 erklärte Kosovo seine Unabhängigkeit, die Serbien jedoch nicht anerkannte. Xhaka, der wie Teamkollege Xherdan Shaqiri ethnisch albanischer Abstammung mit Verbindungen zum Kosovo ist, betonte, dass das Trikot „keinen politischen Hintergrund“ habe.

„Ardon ist Teil unseres Kaders und wir verbringen viel Zeit miteinander. Ich sagte ihm, wenn wir gewinnen, würde ich sein Hemd tragen.“

Yakin sagte, er werde „abwarten und sehen“, ob die FIFA Maßnahmen gegen Xhaka wegen einer politischen Feier oder Erklärung ergreift.

Xhaka und Shaqiri hatten frühere Auseinandersetzungen mit Serbien, die bis zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland zurückreichen.

Nach dem Spiel gestern Abend nahm Granit Xhaka das Trikot ab #SUI Teamkollege Ardon Jashari (ein unbenutztes U-Boot, 1 Kappe), um den Sieg zu feiern #SRB. Er trug das Hemd verkehrt herum, um „Jashari“ zu zeigen. Zufälligerweise war Adem Jashari einer der Gründer der Kosovo-Befreiungsarmee. Xhaka bestreitet jegliche Verbindung. pic.twitter.com/Ok9ohPFbI6 – Colin Millar (@Millar_Colin) 3. Dezember 2022

Sie kreuzten ihre Hände, um den Doppeladler auf der albanischen Flagge nachzuahmen, als sie beim 2:1-Sieg der Schweiz gegen Serbien ein Tor erzielten – und wurden später von der FIFA dafür mit einer Geldstrafe belegt.

Shaqiri erzielte beim letzten Sieg im Stadium 974 das Führungstor der Schweiz, entschied sich diesmal aber dafür, den Finger auf den Mund zu legen.

An anderer Stelle in der Gruppe G wurde Brasilien mit einer zweitrangigen Mannschaft mit 0:1 von Kamerun geschlagen, hatte sich aber bereits den Status als Gruppensieger gesichert, indem es gegen die Schweiz und Serbien gewann, um am Montag ein Unentschieden im Achtelfinale gegen Südkorea zu garantieren.