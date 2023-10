Bern. Die Schweiz erlebte bei den Parlamentswahlen am Sonntag einen deutlichen Rechtsruck. Laut Hochrechnungen des Umfrageinstituts gfs.bern dürfte die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) 29 Prozent erreichen. Das wäre ein Anstieg um 3,4 Prozentpunkte, mehr als in Umfragen erwartet. Die SVP ist seit mehr als 20 Jahren die Partei mit den meisten Wählern. Dem grünen Lager drohte ein Debakel. Die Grünen dürften auf 9,2 Prozent kommen, minus 4 Prozentpunkte, die Grünliberalen auf 7,1 Prozent, minus 0,7 Punkte.

„Das Bittere ist: Das Klima hat verloren“, sagte Aline Trede von der Grünen-Spitze im SRF-Fernsehen. Für die SVP war das Thema Einwanderung der Schlüssel zum Erfolg, wie Vizepräsident Marcel Dettling sagte: „Das Volk hat gesprochen, eine Kurskorrektur ist dringend nötig.“ Die SVP fordert Grenzkontrollen und die Zurückweisung von Asylsuchenden. Allerdings werden die Wahlen die Regierung nicht verändern. Die langfristig wählerischsten Parteien regieren seit Jahrzehnten gemeinsam, darunter auch die SVP.

Krisenzeiten geben den Konservativen Auftrieb

Der Politikwissenschaftler Michael Hermann hatte die neue Stärke der SVP unter anderem aufgrund internationaler Spannungen vorhergesehen. „In Krisenzeiten steigt das Bedürfnis nach Stabilität immer und der Bedarf an Experimenten nimmt ab“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Erhöhte Preise spielen eine geringere Rolle als in den Nachbarländern. Die Inflationsrate lag in den vergangenen 18 Monaten nie über 3,4 Prozent. Dies ist unter anderem auf protektionistische Maßnahmen zurückzuführen, die die Preise grundsätzlich hoch halten, in Krisenzeiten jedoch angepasst werden und so Preisschocks abfedern können.

Kampagne mit Angst

Im Wahlkampf setzte die SVP wie immer auf Angst und Verlustängste: Sie hetzt gegen Ausländer, warnt vor einer Annäherung an die EU und einige Abgeordnete sehen sich in einem Krieg um den Erhalt der Schweizer Kultur. Sie befürwortet eine Kürzung der Sozialausgaben und der Entwicklungshilfe sowie ein starkes Militär. Sie verfügt seit 1999 über die meisten Sitze im Nationalrat. Die AfD sieht in der SVP eine Vorbildfunktion.

„Die SVP hat bereits vieles von dem vorweggenommen, was rechtspopulistische Parteien wie die AfD oder die skandinavischen Vertreter heute tun: den Stil, sich als Stimme des Volkes, der ‚kleinen Leute‘ zu posieren, Themen wie Migration und Asyl anzusprechen, und provokante Plakate darüber“, sagte Damir Skenderovic, Geschichtsprofessor an der Universität Freiburg.

Rechtspopulisten sind an der Macht

Paradoxerweise ist die SVP sowohl eine Regierung als auch eine Protestpartei. Er vertritt zwei der sieben Regierungsmitglieder, den Bundesrat. Neben der SVP sind die Sozialdemokratische Partei (SP) und die liberale FDP mit je zwei Sitzen sowie die Christliche Zentrumspartei mit einem Sitz vertreten. Im Bundesrat ist die SVP rechtskonservativ und unterstützt Kompromisse; Im Wahlkampf geht man rechtspopulistisch vor, etwa mit Initiativen wie aktuell gegen Einwanderung und für eine striktere Neutralität, die Sanktionen gegen Russland verbieten würden. Damit fällt sie der Regierung immer wieder in den Rücken. „Double Play ist sehr etabliert und akzeptiert“, sagte Hermann.

Die Sitze im Parlament

Im Nationalrat, der mit 200 Sitzen grösseren Parlamentskammer, dürfte die SVP den Hochrechnungen zufolge acht Sitze hinzugewinnen. Die Grünen verlieren voraussichtlich 6 Sitze und die Grünliberalen 5 Sitze. Zwischen der polnischen SVP und den Grünen dürften die Sozialdemokraten leicht auf 17,4 Prozent zulegen und erstmals seit 2003 wieder einen Sitz gewinnen. Die liberale FDP und die christliche Partei „Zentrum“ dürften am Ende weniger Veränderungen hinnehmen bei knapp 15 Prozent, wobei das Zentrum zwei Sitze hinzugewinnt. Auch die zweite Kammer, der Ständerat mit 46 Sitzen, war besetzt.

Viele Referenden, geringe Wahlbeteiligung

Gut 5,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Den Hochrechnungen zufolge lag die Wahlbeteiligung nur bei rund 46 Prozent. Dies liegt unter anderem daran, dass die Schweizer viermal im Jahr per Referendum über zahlreiche Vorlagen entscheiden. Deshalb nutzen sie die Parlamentswahlen selten als Ventil, um den Machthabern eine Lektion zu erteilen.

RND/dpa