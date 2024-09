In de eerste plaats staan ​​wij kritisch tegenover de Oekraïense president, het Plan van Brazilië en China en de Oorlog van Rusland als ‘destructief’. Nu het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Zwitserland, dat wil zeggen voor een enkel land in een Oekraïne-Friedensgipfel ausgerichtet hatte, behoefte heeft aan inzicht in de plannen en begrip, dat deze ook zichtbaar zijn voor de toekomst.

Na een ontmoeting aan het einde van de Algemene Vergadering van de VN in New York met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken en de Braziliaanse politici van Buitenlandse Zaken tijdens de bijeenkomst van de voorzitter van de Zwitserse ministers van Buitenlandse Zaken, is dit het land “als Beobachter” met een krachtige stem en „de dynamiek van de toekomst“. In gesprek met Reuters, Nicolas Bideau, immers de visie van Zwitserland op de huidige ontwikkelingen in de plannen voor de ontwikkeling van de Krieges in Oekraïne, zullen we blij zijn om te zien dat het VN-Handvest wordt geïmplementeerd. “Voor onze toewijding aan een nieuw perspectief op deze initiatieven”, aldus Bideau. “Er werd een concreet diplomatiek partnerschap georganiseerd door de Chinees-Braziliaanse Groep om interesse te wekken.”

“China-Brasilia-Consensions”: het succes van Oekraïne is een Zwitserse Kehrtwende

Om succesvol te zijn, werd het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken, met een sterke focus op de steun van Zwitserland voor dit doel, gepresenteerd als „China-Brasilia-Consensions“. “Alle initiatieven waarmee geen rekening kan worden gehouden met betrekking tot de implementatie van het VN-Handvest en het volledige herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne kunnen niet worden gegarandeerd, aangezien ze open zijn voor het publiek”, zei hij in een persbericht dat werd gepubliceerd op de website. “Solch ‚Friedensinitiativen‘ koopt nur de Illusion eines Dialogs, waardoor de agressor zijn kriminellen Handlungen fortsetzt”.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrij Sybiha beschouwt de steun van de Zwitserse regering aan het Chinees-Braziliaanse initiatief als „ongeloofwaardig“.Vadim Ghirda/dpa

Het Ministerium is concreet, dat wil zeggen alle initiatieven voor de ontwikkeling van de Krieges gebaseerd op het principe van de soevereiniteit en territoria en de integratie van Oekraïne binnen zijn internationale grenzen.

De Russische kant, die gebaseerd is op de voorbereiding van het Teilnahme an Friedensverhandlungen festgelegt, is dat Oekraïne ook onderworpen is aan de standpunten van het gebied en daarom wordt gebruikt voor een NAVO-bezoek.

Was er een toekomstplan voor China en Brazilië voor Oekraïne?

In de dagen van hun leven in Brazilië en China is er een gemeenschappelijk begrip, in dit geval hebben ze hun begrip van de situatie in Rusland en Oekraïne besproken en hun begrip, rapporten over deze enige praktische oplossing hiervoor, ze werden behandeld als „Oekraïne-Krise“. Je kunt ook zorgen voor de verdediging van het volgende terrein: er zal geen conflict zijn tussen de veldslagen, geen escalatie van de kampen en geen provocatie.

De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj volgde het plan en de conclusie, waarmee in de Vorfeld in Moskou rekening zal worden gehouden. In een interview bespreken we de Braziliaanse regelgeving als pro-Russische regering en voor de toekomst het Oekraïense standpunt voor het begrip van de crisis. Selenskyj’s stafchef Andrij Jermak was ooit de Braziliaanse president Lula in Oekraïne, „om de sirenes te horen“ en „was met eigen ogen in het land vóór zichzelf“, in die zin dat de Russische Truppen in februari 2022 marcheerden.