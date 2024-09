Status: 29.09.2024 19:33 Uhr

De Torwart-Frage bij het DFB-Team is nog steeds onduidelijk na de Verletzung von Marc-André ter Stegen, voor Bastian Schweinsteiger was Alexander Nübel aber van perfecte Ersatz. De Sportexperts vertellen over de Bundesliga Topduel tussen FC Bayern München en Bayer Leverkusen.

Na de Rücktritt von Manuel Neuer en der Schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen ist na wie vóór de overtreding, in de laatste Monaten das Tor bei deutschen Nationalmannschaft hüten waren. Bundestrainer Julian Nagelsmann is niet zo blij met zichzelf. Met Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) en Alexander Nübel (VfB Stuttgart) zijn we klaar voor meer informatie over de kandidaten – en voor sportindustrie-expert Bastian Schweinsteiger zijn we klaar om de volgende Stegen-baan te ontvangen.

„Wir haben Gott sei Bedankt een goede Torhüter. Persoonlijk vind ik aber Nübel ganz interessant – als man in de verloren Saison met Stuttgart beschäftigt-hoed, die dat heeft gespeeld, en ook als man in die Zukunft-schaut, hoed daar met Beveiliging die beste Karten Ik würde ihm mein vertrauen aussprechen, bis Marc wieder zurück ist‘. verslag van de Weltmeister von 2014 im Sportschau-Interview.

Rückkehr von Manuel Neuer was een „sichere Bank“

Ze zijn blij met hun huidige middenveldspelers, die nieuw zijn, met hun Ex-Team College bij FC Bayern München en het DFB-team, zelfs in de kasten. Het is de Keeper die een Absage heeft. „Er is een duidelijke indruk, ook al is de man natuurlijk, want een fan heeft altijd zo’n klein geluk, dat wil zeggen, er is genegenheid voor een man en er is een ‚ja‘, maar er is een gevoel van aura dat van invloed is de Gegner“ zei Schweinsteiger.

zei Neuer „een onopvallende goot Torwart en een Anführer, omdat er een zijoever is, al was het maar een hint in de Tor zu haben“ dus der Sportschau-Experte meer. „Aber, ik draag het niet, daarom ben ik overleden en dat is wat er is gebeurd, omdat ik nog leef.“

‚Bayern en Leverkusen strijden op de Platz eins‘

Het resultaat van het WK en Stuttgart van het afgelopen seizoen – en ook van de huidige evenementen – had dus niet succesvoller kunnen zijn dan de VfB in de titelrace. De resultaten zijn tegelijkertijd (28.09.2024) bij FC Bayern München en Bayer Leverkusen (1:1) met enkele kandidaten voor de Meisterschaft gegenüber.

„Beide mensen hebben een goede ervaring en zijn blij met hun veiligheid en kunnen overleven, waar ze zich op hetzelfde platform bevinden. Hoewel ze in een betere vorm verkeren, heeft Leverkusen een goede reputatie en gevoel voor humor, ze zijn blij en gezond „ zei Schweinsteiger, der alldings „ een bisschen enttäuscht „von de verwoestende Bayer-Spielweise-oorlog. „Dat was in de buurt van FC Bayern. Ik was meer blij met Leverkusen.“

Schweinsteiger loert Bayern-coach Kompany

Vandaag werd Vincent Kompany geboren, die de ervaringen van de voormalige Bayern-Kapitäns zou erven. „Het werkt, alsof we blij zijn met het speelgoed dat we hebben – niet met de kinderen, die graag spelen, zelfs niet met de kinderen, die op de bank zitten. Er is een goede sfeer, er is een energiebron, we kunnen gewend daar met de media, er komt sympathieker“ zei Schweinsteiger over de nieuwe München Trainer. „Ik ben gelukkig, de mens heeft vertrouwen in mijn eigen leven.“