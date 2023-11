Schwein namens Kevin Bacon nach Zuruf des Schauspielers Kevin Bacon gefunden

Nachricht





Ein Schwein namens Kevin Bacon, das mehr als zwei Wochen auf der Flucht in Pennsylvania verbrachte, ist dank einiger klebriger Brötchen, Benadryl und einem Gruß seines Namensvetters, des Schauspielers Kevin Bacon, endlich zu Hause.

Chelsea Rumbaugh brachte das zwei Jahre alte, 200 Pfund schwere Juliana-Schwein am 13. Oktober nach Hause auf ihre Farm in Cumberland Township – doch am nächsten Tag hatte der lästige Schweinehund unter seinem Gehege gegraben und war entkommen, schrieb sie zuvor auf einer Facebook-Seite mit dem Titel „Bring Kevin Home“.

„Wir standen Kevin so nahe, dass mein 16-Jähriger ihn streichelte“, schrieb Rumbaugh auf der Seite. „Er blieb in der Nähe, verschwand aber schließlich in den Wald.“

In den nächsten zwei Wochen streifte das Schwein durch die Wälder der Gegend und tauchte manchmal bei den Nachbarn auf, konnte sich aber der Gefangennahme entziehen.

Kevin grub am 14. Oktober aus seinem Gehege und wurde schließlich am Dienstag gefasst, nachdem er wochenlang durch die Gegend gewandert war. Kevinâs Home Adventures /Facebook

Kevin wanderte durch den Wald in der Nähe des Hauses seiner Besitzer und wurde dabei gesehen, wie er ihre Nachbarn besuchte, ließ sich aber nie erwischen. Kevinâs Home Adventures /Facebook

Rumbaugh startete die Facebook-Seite, um örtliche Jäger zu alarmieren und Nachbarn zu bitten, bei der Suche nach Kevin zu helfen. Die Seite fand bald großen Anklang und zog Tausende von Followern an, die sich Sorgen um das Schwein machten.

Als der preisgekrönte Schauspieler Kevin Bacon von dem freilaufenden Schwein erfuhr, mischte er sich ein, um die Nachricht zu verbreiten, und postete in Metas Thread-App: „Bring Kevin nach Hause!“

Kevin, das Schwein, wanderte ständig in der Nähe seines Zuhauses herum, huschte jedoch davon, wenn jemand in die Nähe kam.

„Kevin und ich singen und tanzen seit 8:30 Uhr“, schrieb Rumbaugh am 30. Oktober, einen Tag bevor er wieder gefangen genommen wurde.

Chelsea Rumbaugh dokumentierte Kevins Abenteuer auf einer Facebook-Seite mit dem Titel „Bring Kevin Home“. Kevinâs Home Adventures /Facebook

Kevin wurde schließlich erwischt, nachdem er ein mit Benadryl versetztes Klebebrötchen gegessen hatte. Kevinâs Home Adventures /Facebook

„Er kommt näher, ich warte, dann nähere ich mich ihm, er trottet davon. Er hat nicht einmal zum Tanzen aufgefordert, er fand es einfach lustig, schätze ich“, schrieb sie.

Frustriert beschloss Rumbaugh, ein klebriges Brötchen mit Benadryl zu schnüren, in der Hoffnung, dass Kevin einschlafen würde.

„Benadryl-Klebebrötchen wurde gegessen und jetzt suche ich irgendwo nach einem ohnmächtigen Schwein. Wir haben ihn um 6:40 Uhr auf dem Hof ​​gesehen, also hoffe ich, dass er in der Nähe ist“, postete sie am Dienstag.

Stunden später postete sie ein Bild von Kevin in seinem Stift: „Er ist zu Hause.“

Kevin gewöhnt sich nun an sein neues Zuhause und knüpft Kontakte zu seinen Artgenossen. Er wird seine Zeit damit verbringen, sich zu entspannen und ein paar Snacks zu essen, sagte sie.

Rumbaugh sagte auch, sie erwäge, eine Reihe von Kinderbüchern zu schreiben, die auf Kevins Abenteuern basieren.

Die Facebook-Seite wurde inzwischen in „Kevin’s Home Adventures“ umbenannt und dokumentiert seine alltäglichen Eskapaden auf der Farm.











Mehr laden…

{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}