Der Spitzendiplomat der EU, Josep Borrell, bestätigte am Dienstag, dass Johan Floderus, ein 33-jähriger schwedischer Staatsbürger, der für die Europäische Union arbeitet, seit über 500 Tagen im Iran gefangen gehalten wird.

Um seine Freilassung sicherzustellen, hätten die diplomatischen Dienste der Europäischen Union das Thema bei allen Treffen mit iranischen Kollegen „unerbittlich auf den Tisch gebracht“, sagte Borrell bei einem informellen Treffen der EU-Entwicklungsminister im spanischen Cadiz.

Er fügte hinzu, dass alle Bemühungen, seine Freilassung zu erreichen, mit Stockholm und Floderus‘ Familie koordiniert würden. „Das liegt uns sehr am Herzen, und wir werden nicht damit aufhören, bis Floderus frei ist“, sagte Borrell.

Kurz vor Borrells Ankündigung gab die schwedische Familie von Floderus eine Erklärung ab. „Wir, Johans Familie, sind zutiefst besorgt und untröstlich. Johan wurde im Urlaub plötzlich und ohne Grund festgenommen und sitzt nun seit mehr als 500 Tagen im Iran im Gefängnis“, sagten sie.

Was ist mit Floderus passiert?

Der New York Times berichtete am Montag erstmals über die Inhaftierung von Floderus und beschrieb seine Inhaftierung als Geiseldiplomatie. Die US-Zeitung sagte, Floderus sei im April 2022 am Flughafen in Teheran beschlagnahmt worden, nachdem er das Land mit Freunden besucht hatte.

Iran gab im Juli letzten Jahres bekannt, dass es einen Mann wegen Spionageverdachts festgenommen hatte, zwei Wochen nachdem ein iranischer Staatsbürger in Schweden wegen seiner Rolle bei den Massenhinrichtungen Tausender Gegner durch das iranische Regime im Jahr 1988 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war.

Der Iran hat wiederholt Ausländer ins Visier genommen und sie wegen Spionage oder anderen Verstößen gegen die nationale Sicherheit inhaftiert. Mehrere Hauptstädte haben Iran beschuldigt, „Geiseldiplomatie“ zu praktizieren – westliche Staatsangehörige zu verhaften, um Zugeständnisse wie die Freilassung inhaftierter Iraner zu erhalten.

Stille Diplomatie wird nicht funktionieren, sagt die Tochter eines iranischen Gefangenen

Irans „Geiseldiplomatie“

Im August wurden fünf im Iran inhaftierte US-Bürger unter Hausarrest gestellt. Ihre eventuelle Rückkehr in die USA war an das Ergebnis von Verhandlungen zur Freigabe iranischer Vermögenswerte im Wert von rund 5,6 Milliarden Euro (rund 6 Milliarden US-Dollar) geknüpft, die aufgrund internationaler Sanktionen eingefroren waren.

Anfang des Jahres ließ der Iran zwei Österreicher frei, einen Belgier und einen Dänen. Die Freilassung stand im Zusammenhang mit der Überstellung eines iranischen Diplomaten von Belgien nach Teheran, nachdem dieser wegen Terrorvorwürfen verurteilt worden war.

Vermittler war damals der Golfstaat Oman, der bereits mehrfach zwischen Iran und dem Westen vermittelt hat.

dh/msh (dpa, AFP)