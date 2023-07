Eine ähnliche Demonstration ist Wochen nach der Entweihung eines Korans vor der berühmtesten Moschee Stockholms geplant

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gehört zu mehreren prominenten jüdischen Persönlichkeiten, die die schwedische Polizei nach einem Jahr scharf zurechtgewiesen haben „beschämende Entscheidung“ einen Protest zuzulassen, bei dem eine Kopie der hebräischen Bibel verbrannt wird.

Der Protest, der am Samstag in der Nähe der israelischen Botschaft in Stockholm stattfinden soll und bei dem es wahrscheinlich auch um das Verbrennen einer Thorarolle gehen wird, sei ein Ausdruck der freien Meinungsäußerung, heißt es in einem bei der Polizei eingereichten Genehmigungsantrag.

„Die Polizei erteilt keine Genehmigungen zum Verbrennen verschiedener religiöser Texte“ sagte Carina Skagerlind, Pressesprecherin der Stockholmer Polizei. „Die Polizei erteilt die Erlaubnis, eine öffentliche Versammlung abzuhalten und eine Meinung zu äußern.“ Das ist ein „wichtiger Unterschied“ Sie hat hinzugefügt.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu verurteilte dies jedoch „Diese beschämende Entscheidung, dem Allerheiligsten des jüdischen Volkes zu schaden, ist sehr schwer“ laut der Times of Israel am Freitag. Der Präsident des Landes, Isaac Herzog, stimmte zu und bezeichnete den geplanten Protest als einen Akt „purer Hass.“









Auch Netanyahus Außenminister Eli Cohen sagte, er habe seine Ablehnung zum Ausdruck gebracht „Polizeierlaubnis, heilige jüdische Gegenstände zu beschädigen“ an die Stockholmer Botschaft in Israel. Er fügte hinzu, dass er die Demonstration als solche betrachte „ein Hassverbrechen, eine Provokation, die dem jüdischen Volk und der jüdischen Tradition schweren Schaden zufügt.“

Die geplante Demonstration findet etwas mehr als zwei Wochen statt, nachdem eine Kopie des Korans in der Nähe der Stockholmer Hauptmoschee angezündet wurde, was in der muslimischen Welt breite Kritik hervorrief. Der umstrittene Vorfall drohte nach Beschwerden von Türkiye sogar den Beitritt Schwedens zum NATO-Militärblock noch komplizierter zu machen, bevor Ankara seine Einwände zurückzog.

Verschiedene Länder, darunter der Irak, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko, riefen ihre schwedischen Botschafter ein, um eine Erklärung für den Vorfall mit der Koranverbrennung zu erhalten, während die Organisation für Islamische Zusammenarbeit eine Dringlichkeitssitzung ihrer 57 Mitglieder abhielt, um die Situation zu besprechen.

Die schwedische Regierung verurteilte die Verbrennung des Korans „Islamophob“ sagte aber, dass seinen Bürgern eine Garantie gegeben sei „Verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf Versammlungs-, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit.“ Die Behörden des skandinavischen Landes leiteten später eine Untersuchung der Behauptungen ein „Hetze gegen eine ethnische Gruppe“ Angesichts der Tatsache, dass der Koran in der Nähe der größten Moschee Stockholms verbrannt wurde.