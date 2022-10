Schwedens neuer Handelschef sieht „besorgniserregende“ Aspekte in der US-Steuergutschrift für Elektroautos – POLITICO

PRAG – Schweden schließt sich Frankreich und Deutschland an, um Bedenken über die neue Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in den Vereinigten Staaten zu äußern, und Stockholm wird seine bevorstehende EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um auf eine „Verbesserung“ der transatlantischen Beziehungen in dieser Angelegenheit zu drängen, so der neue Schwede sagte Handelschef.

In einem Interview mit POLITICO am Sonntag vor einem informellen Treffen der Handelsminister in Prag sagte Johan Forssell, Schwedens neu ernannter Handelsminister, dass Stockholm die Bedenken von Berlin und Paris bezüglich des US Inflation Reduction Act teile, einem neuen Gesetz, das Steuersenkungen und Steuersenkungen vorsieht Energievorteile für Unternehmen, die auf US-amerikanischem Boden investieren, und die US-Verbraucher dazu anregen, „amerikanisch zu kaufen“, wenn es darum geht, ein umweltfreundlicheres Auto zu bekommen.

Frankreich und Deutschland haben gesagt, die EU könne angesichts der neuen amerikanischen Maßnahmen nicht untätig bleiben und sollte zurückschlagen, wenn die Anreize gleich bleiben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bereits einen „Buy European Act“ gefordert, um regionale Autobauer zu schützen.

Forssell sagte, er werde diese Bedenken mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai während eines für Montag angesetzten bilateralen Treffens am Rande des EU-Treffens in Prag „unterstreichen“, das wahrscheinlich von dem transatlantischen Streit dominiert wird.

In dem Interview in der Residenz des schwedischen Botschafters in Prag sagte Forssell, Schweden werde sich bemühen, „was wir können, um die Beziehungen zwischen der EU und den USA zu verbessern sie stehen nicht im Einklang mit den WTO-Regeln.“

Nach Tschechien übernimmt Schweden im Januar den EU-Ratsvorsitz. Das Land wird seine Prioritäten für die Präsidentschaft in ein paar Wochen vorstellen, aber Fortschritte bei den Freihandelsabkommen mit Australien, Neuseeland, Indien und Indonesien werden ganz oben auf der Tagesordnung von Stockholm stehen.

„Schweden konzentriert sich seit vielen Jahren auf einen sehr freien Handelsansatz. … Diesen offenen Freihandel und regelbasierten internationalen Handel zu haben, ist natürlich eines unserer Hauptziele“, sagte der Handelsminister.

In Bezug auf China sagte der Minister, die EU solle sich weiter „stärken [the bloc’s] Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit.“ Er sagte, die Beziehungen zwischen der EU und Peking sollten durch einen „Dialog mit China“ geführt werden, der „unseren Gesamtinteressen entspricht“.

„Dies wird eine sehr wichtige Aufgabe während der Präsidentschaft sein: für eine sehr klare und entschiedene Position zu China einzutreten“, fügte er hinzu. „China bewegt sich in eine Richtung, die in einigen Aspekten problematisch ist.“