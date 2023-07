Schwedens NATO-Beitritt: Geht jetzt alles sehr schnell?



Hintergrund

Stand: 11.07.2023 20:42 Uhr

Mehr als ein Jahr lang lehnte der türkische Präsident Erdogan den NATO-Beitritt Schwedens ab – am Vorabend des Vilnius-Gipfels gab er überraschend nach. Doch wie solide ist das Engagement – ​​und wie schnell kann es jetzt gehen?

Was für einen Unterschied ein halber Tag machen kann: Als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag zum NATO-Gipfel im litauischen Vilnius aufbrach, verpasste er einen weiteren gewaltigen Dämpfer für die Hoffnungen auf einen baldigen NATO-Beitritt Schwedens.

Völlig überraschend stellte Erdogan einen Zusammenhang zwischen der NATO-Mitgliedschaft und den Beitrittsgesprächen der Türkei mit der EU her. Wenn der Weg der Türkei in die Europäische Union geebnet sei, werde die Türkei auch Schwedens Weg in die NATO ebnen, sagte Erdogan.

Am Montagabend klang es nach mehrstündigen Gesprächen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Schwedens Premierminister Ulf Kristersson ganz anders: Erdogan erklärte, er sei bereit, das Beitrittsprotokoll bald dem türkischen Parlament zur Genehmigung vorzulegen, während Schweden dies zusagte die Gespräche zwischen der EU aktiv wieder aufzunehmen und den Beitritt Ankaras voranzutreiben.

Auch Schweden will sich für eine Ausweitung der Zollunion und die Einführung visumfreien Reisens für Türken einsetzen – auch hier kommen die Gespräche nicht voran. Darüber hinaus machte Kristersson Zusagen zur Terrorismusbekämpfung – insbesondere gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Aktivitäten ihrer mutmaßlichen Mitglieder in Schweden.

Jetzt muss das Parlament einbezogen werden

Erdogans Pirouette war eine große Erleichterung für die NATO und Schweden. Doch ob der Beitritt Schwedens zur NATO nun zügig, also bis zum Herbst, vollzogen werden kann, ist nicht sicher. Zunächst kommt es darauf an, wann Erdogan mit dem parlamentarischen Verfahren beginnt – die Zustimmung der Abgeordneten zum Beitrittsprotokoll ist zwingend erforderlich. Allerdings muss das Protokoll zunächst noch von einem parlamentarischen Ausschuss verabschiedet werden, sodass unklar ist, ob die Abgeordneten noch vor der Sommerpause darüber abstimmen werden.

Und nicht nur die Türkei wartet noch auf die Zustimmung des Parlaments – auch Ungarn muss das Protokoll noch ratifizieren. Zuvor hatte die ungarische Regierung die türkische Blockade unterstützt. Doch nun signalisierten sie, dass sie mitmachen würden. Außenminister Peter Szijjarto schrieb auf Facebook, dass der Abschluss des Ratifizierungsprozesses „eine rein technische Angelegenheit“ sei.

Welche Rolle spielt die EU? Beitrittsprozess?

Und doch bleiben Unsicherheiten bestehen. Man kann davon ausgehen, dass Schweden sein Versprechen einhält, sich für eine Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen einzusetzen. Allein: Dazu müsste der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs der EU, der Kommission den Auftrag erteilen, die Verhandlungen zu vielen Einzelthemen wieder aufzunehmen und neue, noch nicht behandelte Themen aufzunehmen in den Beitrittsverhandlungen. Insgesamt gibt es 33 sogenannte Kapitel, von denen nur eines abgeschlossen ist.

In der EU war die Reaktion auf die Verknüpfung der Türkei mit NATO- und EU-Beitritt allerdings mehr als verhalten. EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte am Montag auf Twitter an, dass Möglichkeiten ausgelotet werden sollten, wieder enger zusammenzuarbeiten und den Beziehungen neue Energie zu verleihen. Was das konkret bedeutet, bleibt vorerst unklar. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte hingegen, dass die beiden Fragen keinen Zusammenhang hätten und daher „nicht als zusammenhängendes Thema verstanden werden sollten“.

Das klingt nicht nach einem hohen Tempo. Andererseits ist unklar, wie schnell und mit welcher Entschlossenheit Erdogan tatsächlich Ergebnisse von der EU erwartet. Das sagte der ehemalige deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann tagesschau.de Es besteht der Verdacht, dass Erdogan erkannt haben muss, dass er eine ernsthafte Forderung im Sinne eines EU-Beitritts gestellt hat und „auf einen Ast getreten“ ist, von dem er „wieder heruntersteigen musste“. Daher ist es durchaus möglich, dass diese Anforderung in den kommenden Monaten keine große Rolle mehr spielen wird.

Für die schwedische Regierung wird es einfacher sein, mit ihrer parlamentarischen Mehrheit einen Plan zur Terrorismusbekämpfung vorzulegen. Ob dies für die Türkei ausreicht, bleibt abzuwarten.

Erdogans Wunsch nach Kampfjets

Erdogans lange Weigerung, dem NATO-Beitritt Schwedens zuzustimmen, wurde von einigen NATO-Verbündeten als Verhandlungsgrundlage angesehen, um die USA zum Verkauf von F-16-Kampfflugzeugen zu bewegen. Dies richtete sich vor allem an den Kongress, denn Präsident Joe Biden befürwortet einen solchen Deal schon seit Längerem. Kurz vor dem Nato-Gipfel bekräftigte er dies noch einmal – doch im Senat regte sich bisher sowohl bei Republikanern als auch bei Demokraten Widerstand gegen einen solchen Vertrag.

Beide Parteien stehen der Türkei kritisch gegenüber. Senatoren werfen ihr Menschenrechtsverletzungen und Aggression gegen Nachbarländer vor – gemeint sind Syrien und der Nato-Verbündete Griechenland. Senator Bob Menendez, der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses, sagte nun, er werde mit Biden über die F-16 sprechen. Gleichzeitig stellte er jedoch Forderungen, die wohl kaum schnell erfüllt werden dürften – die derzeitige „Flaute“ der türkischen Aggression gegen ihre Nachbarländer müsse „zur dauerhaften Realität“ werden.

Die Zustimmung der Türkei zum NATO-Beitritt Schwedens hängt daher von vielen Erwartungen und Bedingungen ab – ob alle erfüllt werden und wie die Türkei mit etwaigen Enttäuschungen umgehen wird, sind nur einige der vielen Fragen nach Erdogans überraschender Kehrtwende.

Der türkische Präsident betreibe eine unberechenbare Außenpolitik, sagt Ex-Diplomat Erdmann tagesschau.de-InterviewSelbst für Langzeitbeobachter ist es schwierig, daraus einen Sinn zu ziehen. Eine Strategie lässt sich jedenfalls nicht erkennen. Für die Schweden und die Allianz könnte dies bedeuten, dass weitere Überraschungen nicht auszuschließen sind.