Als ein Demonstrant diese Woche am muslimischen Feiertag Eid al-Adha in Stockholm einen Koran verbrannte, sanken die Hoffnungen der Türkei auf die Zustimmung der Türkei zum NATO-Beitritt Schwedens bis zum Gipfel in Vilnius im Juli noch tiefer als ohnehin schon – praktisch unterirdisch.

„Wir werden dem arroganten westlichen Volk beibringen, dass es nicht die Meinungsfreiheit ist, die heiligen Werte der Muslime zu beleidigen“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Parteimitgliedern und kündigte eine starke Reaktion an.

Bezeichnenderweise hat Erdogan jedoch die für den 6. Juli im NATO-Hauptquartier geplanten Gespräche mit Schweden und Finnland nicht abgesagt. Nach einem ähnlichen Vorfall im Januar unterbrach er die Verhandlungen für Monate.

Während es also zweifelhaft ist, ob es bis zum Beginn des NATO-Gipfels am 11. Juli noch möglich ist, die Zustimmung des türkischen – und ungarischen – Parlaments zu erhalten, ist Ankaras ehemaliger Botschafter in Schweden, Selim Kuneralp, inzwischen im Ruhestand, der Ansicht, dass die „gedämpfte“ Reaktion der türkischen Regierung dies beweise eine Weiterentwicklung des Denkens.

Kuneralp glaubt, dass Erdogan sein Verhältnis zu Putin überdenkt, nachdem Putins Führung kürzlich herausgefordert wurde Bild: Kuneralp/privat

„(Erdogan) ist nicht zu dem Schluss gekommen, dass (die Koranverbrennung) einen dauerhaften Einfluss auf die Beziehungen zu Schweden haben würde“, sagte Kuneralp gegenüber der DW. Er glaubt, dass dies ein Zeichen für eine Änderung in Erdogans Kalkulationen darüber ist, wo seine Loyalität liegen sollte, was durch die Probleme, mit denen sein starker Kollege Wladimir Putin konfrontiert ist, noch verstärkt werden könnte. „Er sagte, dass dies eine Provokation sei und dass sie sich einer Provokation nicht beugen würden. Daher denke ich, dass die Botschaft, dass diese ganze Koranverbrennungsfrage von Moskau manipuliert wird, von den türkischen Behörden endlich verstanden wird.“

Die Polizei protestiert gegen den Protest

Zu den weiteren Maßnahmen, die dieses Mal möglicherweise den türkischen Zorn besänftigt haben, gehört, dass die schwedischen Behörden versuchten, den Protest zu verbieten, wie sie es bereits bei zwei früheren Anträgen auf Verbrennung des muslimischen heiligen Buches unter Berufung auf Sicherheitsbedenken getan hatten. Doch vor zwei Wochen entschied ein Berufungsgericht, dass die Polizei in diesen Fällen falsch gehandelt hatte, und erteilte der Polizei die Genehmigung für die Demonstration am Mittwoch. Unmittelbar danach beschuldigte die Polizei den Täter jedoch der „Hetze gegen eine ethnische oder nationale Gruppe“.

Es bleibt abzuwarten, ob dieser Vorwurf Bestand hat, erklärt Paul Levin, Direktor des Instituts für Türkischstudien an der Universität Stockholm. Er sagte, das schwedische Recht betrachte Koranverbrennungen traditionell als Kritik an der Religion und nicht als Aufstachelung zum Hass gegen eine religiöse Gruppe.

Unbehagen beim Verbrennen des Korans

Er sagte der DW, dass die Situation für die schwedischen Behörden weiterhin sehr schwierig sei. „Es gibt auch viele Schweden, die nicht ganz verstehen, warum diese Dinge erlaubt sind“, sagte er. „Es ist ein Thema, das jetzt in Schweden diskutiert wird; es wurde schon früher debattiert. Es gibt auch diese jährlichen Märsche von Neonazi-Gruppen, über die viele Menschen verärgert sind. Aber das ist auch ein Ausdruck dieser eher radikalen Interpretation von Freiheit.“ -Sprachschutz.“

Levin wies darauf hin, dass die schwedische Unterstützung für die NATO-Mitgliedschaft zwar immer noch auf einem Rekordhoch liegt, jüngste Umfragen jedoch gezeigt haben, dass „eine noch stärkere Mehrheit – etwa 80 % – glaubt, dass der NATO-Beitritt möglicherweise warten müsste, wenn dies bedeuten würde, dass schwedische Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und andere Grundsätze verletzt würden.“ Ähnliche Prinzipien mussten geopfert werden.

Anhänger der kurdischen militanten Gruppe PKK, die von der EU als Terrororganisation bezeichnet wird, marschieren offen in Schweden Bild: Atila Altuntas/AA/Picture Alliance

Sogar NATO-Chef Jens Stoltenberg, für den der Beitritt Schwedens sowohl ein persönliches als auch ein berufliches Ziel ist, sagte, solche Grundsätze müssten gewahrt werden. „ich mag nicht (Vorfälle wie die Koranverbrennung)aber ich verteidige das Recht, anderer Meinung zu sein“, sagte er am Donnerstag auf die Frage, ob dies ein Rückschlag für Schweden wäre. „Meine Botschaft ist weiterhin, dass Schweden allen seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, einschließlich der Verpflichtungen, auf die sich Schweden, die Türkei und Finnland geeinigt haben.“ beim NATO-Gipfel in Madrid im vergangenen Jahr.“

Nicht bis nach Stockholm

Aber viele Analysten glauben derzeit, dass es nicht wirklich von den Schweden abhängt, ob die Türkei ihre Blockade aufgibt – die ihre Verpflichtungen im Rahmen des trilateralen Mechanismus nach allen Kriterien außer Ankara erfüllt haben –, sondern vielmehr von den Amerikanern. Fragen zum Zusammenhang des schwedischen Angebots mit dem US-Verkauf von F-16-Kampfflugzeugen an die Türkei werden seit langem aufgeworfen, doch Washington hat bis vor Kurzem offiziell Abstand gehalten.

Als US-Präsident Joe Biden Ende Mai Erdogan anrief, um ihm zum Sieg bei der Wiederwahl zu gratulieren, deutete Biden schließlich an, dass eine Einigung im Gange sein könnte. „Ich habe mit Erdogan gesprochen“, sagte Biden. „Er möchte immer noch an etwas an den F-16 arbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass wir einen Deal mit Schweden wollen, also lasst uns das erledigen.“

US-Präsident Joe Biden forderte kürzlich seinen türkischen Amtskollegen auf, Schwedens NATO-Antrag zu billigen Bild: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Aber mehr als einen Monat später scheint es noch lange nicht „fertig“ zu sein. „Das ist eindeutig die Karte, die (Erdogan) ausspielen will“, sagte Kuneralp. „Ob die Amerikaner bereit sind, das Spiel mitzuspielen und ob der Kongress am Ende seiner Bitte nachkommt, bleibt abzuwarten.“

Alle Augen sind auf Amerika gerichtet

Die US-Botschafterin bei der NATO, Juliane Smith, richtete am Donnerstag einen eigenen Appell an die Türkei und nannte es einen „sehr ernsten Moment für das Bündnis“, Einigkeit zu zeigen.

„Wir haben deutlich gemacht, dass wir hoffen, dass dies vor oder auf dem Gipfel geschieht“, sagte sie der DW. „Die US-Gesprächspartner machen dies in ihren Gesprächen mit unseren Freunden in Ankara auf Schritt und Tritt zur Priorität.“ Sie betonte, dass „jeder … sich verpflichtet hat, dies auf die eine oder andere Weise zu erledigen. Wir können uns über den genauen Zeitpunkt und darüber, ob wir dies bis Vilnius erledigen können oder nicht, nicht einig sein. Wir werden sehen.“

Es gibt noch eine weitere Komplikation, die normalerweise als nebensächlich zum türkischen Einwand angesehen wird, aber sicherlich nicht unbedeutend ist: Auch Ungarn hat Schwedens Angebot noch nicht ratifiziert. Die ungarische Regierung hat gesagt, dass sie „nicht die letzte sein wird“, hat aber erst diese Woche angedeutet, dass ihr Parlament vor dem Herbst nicht einmal über eine Abstimmung nachdenken wird.

Als der schwedische Premierminister Ulf Kristersson am Freitag zum EU-Gipfel in Brüssel eintraf, sagte er, der ungarische Premierminister Viktor Orban habe versprochen, dass „Ungarn den Ratifizierungsprozess Schwedens in keiner Weise verzögern wird.“ Das Rätsel ist also, ob Budapest mehr Informationen über Ankaras Pläne hat als jeder andere.

