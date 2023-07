EEine weitere Koranschändung in Stockholm hat zu heftigen Spannungen zwischen Schweden und mehreren muslimischen Ländern geführt. Wütende Demonstranten protestierten am Freitag erneut in Bagdad und Teheran gegen die Aktion. Am Vorabend hatten die Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien die schwedischen Botschafter einbestellt. Im Libanon verstärkte die Armee die Sicherheit rund um die schwedische Botschaft in Beirut. Schweden gab an, seine Botschaft in Bagdad aus Sicherheitsgründen nach Stockholm verlegt zu haben.

Der in Schweden lebende irakische Flüchtling Salwan Momika hat am Donnerstag eine Kopie des Korans mit Füßen getreten. Zu der von ihm zuvor angekündigten erneuten Koranverbrennung vor der irakischen Botschaft kam es jedoch nicht. Zuvor hatten Demonstranten im Irak Teile der schwedischen Botschaft in Bagdad in Brand gesteckt, um gegen die angekündigte Schändung des Korans zu protestieren.

„Unverzeihliche Beleidigung“

Die schwedischen Behörden begründeten die Genehmigung solcher Aktionen mit der Meinungsfreiheit. Allerdings versicherten sie auch, dass dies nicht bedeute, dass sie die Aktion befürworteten. Das saudi-arabische Außenministerium kündigte an, dem schwedischen Botschafter eine Protestnote zu übergeben, in der es „insbesondere die schwedischen Behörden auffordert, alle notwendigen und sofortigen Maßnahmen zu ergreifen, um diese beschämenden Taten zu beenden“.

Das iranische Außenministerium teilte am Freitag mit, dass Außenminister Hossein Amir-Abdollahian seinen schwedischen Kollegen Tobias Billstrom angerufen habe. Das Ministerium zitierte Amir-Abdollahian mit den Worten, die Person, die für diese „unverzeihliche Beleidigung“ verantwortlich sei, müsse „verhaftet, vor Gericht gestellt und für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden“. Unterdessen versammelten sich Dutzende Demonstranten vor der stark gesicherten schwedischen Botschaft in Teheran. Sie forderten die Schließung und die Ausweisung des schwedischen Botschafters.







Teheran wird keinen neuen schwedischen Botschafter ins Land lassen

Teheran hat außerdem angekündigt, einen neuen schwedischen Botschafter vorerst nicht ins Land zu lassen. Die Amtszeit des schwedischen Botschafters in Teheran sei beendet, sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Freitag im iranischen Staatsfernsehen. „Gemäß der Anordnung des Präsidenten werden wir den neuen schwedischen Botschafter nicht akzeptieren, bis die schwedische Regierung konkrete Maßnahmen gegen die Schändung des Heiligen Korans ergreift.“ Darüber hinaus werde der iranische Botschafter „nicht nach Schweden geschickt“, fügte er hinzu.

Auch die Türkei verurteilte die Koran-Kampagne in Stockholm als „beschämend“ und forderte Schweden auf, „abschreckende Maßnahmen“ zu ergreifen. Stockholm müsse „Hassverbrechen gegen den Islam und seine Milliarden Gläubiger“ verhindern, erklärte das türkische Außenministerium.



Pakistan, Peshawar: Muslimische Demonstranten verbrennen bei einem Protest gegen die Koranverbrennung in Schweden eine schwedische Flagge.

Bild: dpa



Die Türkei gab nach monatelanger Blockade erst am 10. Juli grünes Licht für den NATO-Beitritt Schwedens. Ankara warf Schweden vor, „Terroristen“ zu beherbergen, also Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Allerdings hat die Türkei wiederholt die Zustimmung der schwedischen Behörden zur Koranverbrennung angeprangert.







Der Libanon verschärfte die Sicherheitsmaßnahmen

In der Nacht zum Donnerstag brachen Demonstranten in Bagdad in die schwedische Botschaft ein und zündeten Teile des Gebäudes an. Das schwedische Außenministerium gab daraufhin bekannt, dass das Personal und der Betrieb der Botschaft von Bagdad nach Stockholm verlegt worden seien. „Sicherheit hat Priorität“, sagte eine Sprecherin gegenüber AFP.

Nach dem Freitagsgebet versammelten sich erneut Hunderte Demonstranten im Bagdader Arbeiterviertel Sadr City. Zu dem Protest hatte der einflussreiche schiitische Führer Moktada Sadr aufgerufen – Anhänger Sadrs hatten auch die schwedische Botschaft angegriffen.

Im Libanon verstärkte die Armee die Sicherheit rund um die schwedische Botschaft in Beirut. Wie AFP-Reporter sahen, trugen protestierende Anhänger der vom Iran unterstützten radikal-islamistischen Hisbollah in Beirut Kopien des Korans und skandierten, dass sie „Gottes Buch“ mit ihrem „Blut“ beschützen würden.

Ende Juni hatte der irakische Flüchtling Momika bei einem ähnlichen Protest einige Seiten des Korans in Brand gesteckt und damit massive Empörung in der muslimischen Welt ausgelöst.

In einem am Freitag in der französischen Zeitschrift Marianne veröffentlichten Interview verteidigte Momika sein Vorgehen. Sie sollte auf die Diskriminierung von Minderheiten im Irak aufmerksam machen. Er werde „Kopien des Korans verbrennen, solange es gesetzlich erlaubt ist“.