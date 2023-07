Ankara habe keine ausreichenden Fortschritte Schwedens gesehen, um seinen Antrag auf NATO-Beitritt zu unterstützen, warnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat am Sonntag vor einem Gipfeltreffen der NATO-Staats- und Regierungschefs diese Woche.

„Erdoğan erklärte, dass Schweden durch Änderungen in der Anti-Terror-Gesetzgebung einige Schritte in die richtige Richtung unternommen habe“, sagte die Kommunikationsdirektion der Türkei in einer Stellungnahme Stellungnahme im Anschluss an den bilateralen Aufruf.

Doch die Anhänger „terroristischer Organisationen“ – prokurdische Gruppen wie PKK und YPG, die in der Türkei verboten sind – demonstrieren weiterhin in Schweden, heißt es in der Erklärung. „Damit werden die ergriffenen Maßnahmen zunichte gemacht“, hieß es.

Der Aufruf erfolgt im Vorfeld eines zweitägigen Gipfeltreffens der NATO-Staats- und Regierungschefs in Litauen, das am Dienstag beginnt. Biden hat seine Unterstützung für den Versuch geäußert, beim Treffen in Vilnius eine Einigung über Schweden zu erzielen.

Die Erdoğan-Regierung hat Schwedens Hoffnungen auf einen Beitritt zum Verteidigungsbündnis blockiert und Stockholm beschuldigt, den kurdischen Separatismus zu unterstützen. Während es Finnland zunächst vorgeworfen hatte, dasselbe zu tun, gab Erdoğan später grünes Licht für Helsinkis Antrag und das Land wurde im April NATO-Mitglied.

Biden und Erdoğan diskutierten in dem Anruf auch über den Verkauf von US-amerikanischen F-16-Kampfflugzeugen an die Türkei, wobei der türkische Präsident „anmerkte, dass es nicht richtig sei, Ankaras Anfrage nach F-16-Flugzeugen mit dem NATO-Beitrittsantrag Schwedens in Verbindung zu bringen“, heißt es Stellungnahme.

In dem Aufruf brachte Erdoğan auch den „Wunsch der Türkei zur Wiederbelebung des EU-Mitgliedschaftsprozesses“ zur Sprache, heißt es in der Erklärung. Der türkische Präsident sagte, er würde es begrüßen, wenn die EU-Mitgliedstaaten auf dem NATO-Gipfel in Litauen eine „klare und starke Botschaft“ zur Unterstützung ihres EU-Antrags senden würden.

Obwohl die Türkei 1999 Kandidat für die Vollmitgliedschaft in der EU wurde, sind die Gespräche im letzten Jahrzehnt faktisch ins Stocken geraten. Das Land hat sich nicht dazu verpflichtet, die Reformen durchzuführen, die erforderlich sind, um die von Brüssel festgelegten Kriterien zu erfüllen.

Erdoğan und Biden hätten vereinbart, sich in Vilnius persönlich zu treffen und die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und den USA sowie regionale Fragen im Detail zu besprechen, heißt es in der türkischen Erklärung.