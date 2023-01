Schweden gibt grünes Licht für die Koran-Verbrennung vor der türkischen Botschaft — RT World News

Der neue diplomatische Streit kommt, während Stockholm auf den Segen Ankaras wartet, der NATO beizutreten

Die Polizei in Schweden hat angekündigt, dass sie dem Vorsitzenden einer rechtsextremen politischen Partei erlauben wird, eine Kopie des Korans in der Nähe der türkischen Botschaft in Stockholm zu verbrennen, was Berichten zufolge Ankara dazu veranlasst, seinen schwedischen Gesandten wegen des Vorfalls einzuberufen „provokativer Akt“.

Dem Anti-Islam-Aktivisten Rasmus Paludan, einem dänisch-schwedischen Anwalt, der die rechtsgerichtete Partei „Stram Kurs“ (Hard Line) in Dänemark leitet, wird erlaubt, das islamische heilige Buch während einer Kundgebung, die am 21. Januar vor der Botschaft von Türkiye geplant ist, zu zerstören .

„Schwedens Verfassungsgesetze bieten starken Schutz, und Sie müssen beurteilen, dass der Wert der Demonstrationsfähigkeit und der Meinungsfreiheit äußerst wichtig ist“, sagte der schwedische Polizeisprecher Ola Osterling.

Laut ungenannten diplomatischen Quellen, die von Türkiyes staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu zitiert wurden, wurde der schwedische Botschafter in Türkiye, Staffan Herrstrom, vom Außenministerium vorgeladen, um die Bücherverbrennung am Freitag zu besprechen, wobei die Quellen sagten, der geplante Stunt sei „eindeutig ein Hassverbrechen“









„Schwedens Haltung ist inakzeptabel. Wir erwarten, dass die Tat nicht zugelassen wird und dass Beleidigungen heiliger Werte nicht unter dem Deckmantel ‚demokratischer Rechte‘ verteidigt werden können.“ fügten sie hinzu.

Paludan, der bei vergangenen Veranstaltungen mehrere Koranverbrennungen inszeniert hat, sagte, er hoffe darauf „Einen kleinen Standpunkt für die Meinungsfreiheit gegenüber der Türkei einnehmen“ während der Botschaftskundgebung. Ein ähnlicher Protest im vergangenen Jahr löste in mehreren schwedischen Städten Unruhen und Straßenkämpfe aus, bei denen Hunderte von Polizisten und eine Reihe von Demonstranten bei den Unruhen verletzt wurden.

Die Kundgebung am Samstag folgt auf einen weiteren Protest in Stockholm Anfang dieser Woche, bei dem kurdische Aktivisten eine lebensgroße Puppe aufhängten, die den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan darstellen sollte. Ankara reagierte hart auf den Vorfall und brandmarkte Schweden als a „Propagandazentrum“ wegen Terrorismus und wiederholte frühere Behauptungen, dass die Regierung bewaffnete kurdische Gruppen unterstützt, die auch in Türkiye aktiv sind.

Der Streit über die geplante Bücherverbrennung kommt, als sowohl Schweden als auch Finnland die türkische Zustimmung zum Beitritt zur Nordatlantikpakt-Organisation anstreben, die die einstimmige Zustimmung aller Mitglieder erfordert, bevor neue Staaten zum Beitritt eingeladen werden. Obwohl es den Anschein hatte, als seien letztes Jahr einige Fortschritte in dieser Frage erzielt worden, nachdem die beiden nordischen Staaten die Mitgliedschaft beantragt hatten, sind die Verhandlungen seitdem ins Stocken geraten, da Ankara darauf besteht, dass die Nato-Anwärter weitere Schritte gegen Gruppen und Einzelpersonen unternehmen, die es als Terroristen betrachtet.