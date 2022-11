Schweden beschließt Verfassungsänderungen, um Türkiye zu besänftigen — RT World News

Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, die Anti-Terror-Gesetze des Landes zu stärken

Die schwedischen Abgeordneten werden nächste Woche über Verfassungsänderungen abstimmen, die von der Regierung vorgeschlagen wurden, um Türkiyes Einwände gegen Stockholms Antrag auf NATO-Beitritt zu mildern, sagte das Parlament des Landes, der Riksdag.

Die vorgeschlagenen Änderungen würden es ermöglichen, die Gesetze zur Terrorismusbekämpfung zu stärken, einschließlich der Begrenzung der „Vereinigungsfreiheit terroristischer Gruppen“ Das teilte das Parlament am Dienstag mit.

Die Abstimmung soll am 16. November stattfinden. Die Änderungen treten, sofern angenommen, am 1. Januar 2023 in Kraft.

Die Änderungen wurden unter der vorherigen Linksregierung vorgeschlagen, und der Reichstag hat bereits dafür gestimmt. Aber um umgesetzt zu werden, brauchen sie auch die Zustimmung des neuen Parlaments, das nach den Parlamentswahlen im September gebildet wurde. Die Abstimmung brachte die Konservativen an die Macht, wobei Ulf Kristersson Premierminister wurde, aber es wird noch erwartet, dass die Änderungen verabschiedet werden. Bisher hat nur die Linkspartei, die 24 von 349 Sitzen im Parlament hat, Einwände gegen die vorgeschlagenen Änderungen erhoben.









Die Ankündigung des Parlaments folgte Kristerssons Reise nach Ankara am Dienstag, wo er dies erklärte „Schweden wird alle Verpflichtungen erfüllen, die Türkiye bei der Bekämpfung der terroristischen Bedrohung eingegangen sind, bevor es Mitglied der NATO und als zukünftiger Verbündeter wird.“

Der schwedische Ministerpräsident bezeichnete die Verfassungsänderungen als „große Schritte … die den schwedischen Justizbehörden mehr Macht geben werden, den Terrorismus zu bekämpfen.“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßte Stockholms Verpflichtung, seine Versprechen zu erfüllen, fügte jedoch hinzu, dass er mehr sehen wolle „konkrete Schritte“.

Die Seiten einigten sich darauf, Ende Oktober ein weiteres Treffen abzuhalten, von dem Kristersson hofft, dass es dazu führen wird „ein positiveres Fazit.“

Als Reaktion auf die Militäroperation Russlands in der Ukraine beantragten Schweden und Finnland im Mai den NATO-Beitritt. Türkiye, das seit 1952 Mitglied des US-geführten Militärblocks ist, beschuldigte die beiden Länder, Mitglieder der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und anderer Gruppen, die sie als terroristische Organisationen betrachtet, zu beherbergen, und drohte, ihre Angebote zu blockieren.

WEITERLESEN:

Türkiye nicht bereit, Schwedens Nato-Antrag zu genehmigen

Die Seiten unterzeichneten auf einem NATO-Gipfel im Juni ein Memorandum, das den toten Punkt zu überwinden schien. Später sagte Ankara jedoch, es sei unglücklich darüber, wie die Bedingungen des Abkommens von Schweden umgesetzt würden, insbesondere in Bezug auf das harte Vorgehen gegen terroristische Gruppen und die Auslieferung von Verdächtigen an Türkiye.