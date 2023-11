Schwarzer Bootskapitän aus Alabama, inmitten einer wilden Schlägerei, die in einem viralen Video festgehalten wurde, jetzt wegen Körperverletzung angeklagt

Der schwarze Bootskapitän, der von weißen Bootsfahrern in einer wilden Schlägerei am Hafen angegriffen wurde, die in viralem Filmmaterial festgehalten wurde, wird nun im Zusammenhang mit dem Nahkampf in Alabama angeklagt, sagten Beamte am Donnerstag.

Dameion Pickett, den die Polizei als Co-Kapitän des Flussschiffs Harriott II identifiziert hat, wurde wegen Körperverletzung dritten Grades angeklagt und musste am 21. November vor einem Richter erscheinen, sagte ein Gerichtsschreiber aus Montgomery.

Aufnahmen zeigten, wie Pickett am 5. August mit Bootsfahrern zu streiten schien, nachdem er sie gebeten hatte, Platz für sein Boot zu machen.

Dann ist zu sehen, wie ein weißer Mann ohne Hemd Pickett kräftig in die Brust stößt, bevor er dem Kapitän ins Gesicht schlägt und so den wilden Nahkampf auslöst. Mehrere andere weiße Männer ohne Hemd umringten Pickett und schlossen sich dem Aufruhr an.

Vertreter der Polizei und der städtischen Staatsanwaltschaft waren am Donnerstag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Picketts Familie sagte, man habe ihnen mitgeteilt, dass diese Anklage auf der Annahme der Polizei beruht, dass der Kapitän einen anderen Mann, Zachary Shipman, geschlagen habe.

Laut der Schwester des Kapitäns, Nicole Pickett, hat Shipman behauptet, er habe „nichts mit der Schlägerei zu tun“ und versucht, einen seiner Freunde vom Kampf abzuhalten.

Laut einem Gerichtsschreiber wird Shipman jedoch wegen Körperverletzung dritten Grades angeklagt.

Shipman war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.

Aber selbst wenn Shipman ein unschuldiger Zuschauer oder Friedenswächter gewesen wäre, so betont Picketts Familie, wäre es unvernünftig zu glauben, dass ihr geliebter Mensch unter den gegebenen Umständen innegehalten und darüber nachgedacht hätte, wer in seiner Nähe war, bevor er sich verteidigte.

„Damals wurde dir ein Haufen wütender Kerle auf den Kopf geschlagen, du weißt nicht, wer dich geschlagen hat“, sagte Schwester Nicole Pickett. „Du schwingst einfach (zur Selbstverteidigung).“