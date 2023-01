Schwarze Studenten in Gefahr (nd-aktuell.de)

Eine Sitzbank auf dem Campus der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg Foto: dpa, BTU/Sebastian Rau

Wenn sich die Cottbuser Zivilgesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten gegen rechts auflehnte, war meist die Technische Universität der Stadt dabei. Diese Universität hat sich am wenigsten Vorwürfe zu machen, weggeschaut zu haben. Doch auch wenn die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg bei Studierenden aus aller Welt für bunt statt braun steht, bleibt sie von ihrem Umfeld nicht unberührt – und das ist bekanntlich höchst problematisch.

Die rechte Szene ist fest verankert und wird durch Hooligans, Kampfkünstler und Türsteher verstärkt. Bis zu 4.000 Teilnehmer konnte der Anti-Asyl-Verein »Zukunft Heimat« für seine Demonstrationen mobilisieren. Und als Cottbus am 9. Oktober Tobias Schick (SPD) zum neuen Bürgermeister wählte, erhielt Lars Schieske von der AfD in der Stichwahl 31,4 Prozent.

Die BTU steht nicht tatenlos daneben. Sie hat ein „Aktionskonzept gegen (extrem) rechte Einflussnahme“ entwickelt und will im Sommersemester 2023 mit der Umsetzung beginnen. Die jüngsten gewalttätigen Angriffe und Drohungen gegen internationale Studierende werden scharf verurteilt, heißt es in einer am Mittwochnachmittag veröffentlichten Erklärung. „Die Universität steht in engem Kontakt mit der Polizei, um die Gewalttaten aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.“ Die BTU steht für eine „inspirierende Lern- und Forschungsatmosphäre in einem dialogischen, demokratischen Miteinander“ und „die Vielfalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unserer Studierenden“ ermöglichen den Fortschritt in der Lausitz.

Opfer rechter Hassreden und Gewalt können Hilfe von der Antidiskriminierungsbeauftragten Alexandra Retkowski und anderen Hochschulmitarbeitern, aber auch vom Verein Opferperspektive, mit dem die Hochschule kooperiert, erhalten. Zwischenfälle gebe es immer wieder, bedauere Vereinsangestellter Joschka Fröschner. „Jedes Jahr beraten wir auch Studierende der BTU.“ Nachdem sich die Lage in Cottbus etwas beruhigt hatte, stieg die Zahl der Übergriffe im letzten Quartal des vergangenen Jahres wieder an. Als Beispiel nennt Fröschner einen Messerangriff. Das Messer war bereits gezogen, der angegriffene Schüler konnte jedoch unverletzt fliehen.

Dann kam es im August in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zu Brandanschlägen in drei Treppenhäusern eines Wohnheims, in dem besonders viele internationale Studierende leben. Da die Täter noch nicht festgenommen wurden, kann ein rechtsextremistischer Hintergrund nur vermutet werden. Anwohner haben laut Fröschner nun über ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus berichtet und gesagt, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen. Viele von ihnen haben erlebt, wie sie schief angesehen, beschimpft und beleidigt wurden. Nach Berichten der »Lausitzer Rundschau« darüber sollen Flugblätter der neofaschistischen Splitterpartei »Der III. Weg« in den Briefkästen des Wohnheims. „Eine bewusste Provokation“, sagt Fröschner. An Silvester wurde ein Briefkasten mit einem Feuerwerkskörper mehr oder weniger in die Luft gesprengt. An anderer Stelle gab es an diesem Tag ähnliche Sachschäden, aber die Schüler müssen befürchten, dass dies ein weiterer Einschüchterungsversuch war. Man könne davon ausgehen, dass die Universität reagieren würde, sagt Fröschner. „Aber es ist wirklich wichtig“, sagt er. „Es ist sehr sinnvoll“, die Ansprechpartner bekannt zu geben, die für die betroffenen Studierenden da sind.

35 Prozent der Eingeschriebenen kommen aus dem Ausland, viele aus Afrika. Am Hauptbahnhof werden Schwarze oft ohne Anlass von der Polizei kontrolliert, kommen daher zu spät zu Seminaren und Vorlesungen und empfinden ihre Behandlung als Belästigung, so der Aktionsplan der Universität. Es wird auch von rechten Aufklebern berichtet, die rund um den Campus aufgetaucht sind. „Unseres Wissens nach gibt es an keinem anderen Hochschulstandort ein vergleichbares Konzept“, heißt es in dem Papier von Professorin Heike Radvan und Susanne Dyhr. Sie schlugen unter anderem eine Überwachungsstelle vor, die Vorfälle sammelt und auswertet und nun eingerichtet werden soll. Auch dafür gibt es Lob von Opferberater Fröschner.