Sie ist nicht die Einzige, die schwierige Fragen zum beunruhigenden Zusammenhang zwischen KI und Rasse stellt. Viele schwarze Künstler finden Hinweise auf rassistische Voreingenommenheit in der künstlichen Intelligenz, sowohl in den großen Datensätzen, die Maschinen beibringen, wie man Bilder erzeugt, als auch in den zugrunde liegenden Programmen, die die Algorithmen ausführen. In einigen Fällen scheinen KI-Technologien die Textaufforderungen von Künstlern zu ignorieren oder zu verzerren, was sich auf die Darstellung schwarzer Menschen in Bildern auswirkt, und in anderen Fällen scheinen sie die Geschichte und Kultur der Schwarzen zu stereotypisieren oder zu zensieren.

Die Diskussion über rassistische Vorurteile innerhalb der künstlichen Intelligenz hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Studien zeigen, dass Gesichtserkennungstechnologien und digitale Assistenten Schwierigkeiten haben, die Bilder und Sprachmuster nichtweißer Menschen zu erkennen. Die Studien warfen umfassendere Fragen zu Fairness und Voreingenommenheit auf.

Große Unternehmen hinter KI-Bildgeneratoren – darunter OpenAI, Stability AI und Midjourney – haben sich verpflichtet, ihre Tools zu verbessern. „Voreingenommenheit ist ein wichtiges, branchenweites Problem“, sagte Alex Beck, eine Sprecherin von OpenAI, in einem E-Mail-Interview und fügte hinzu, dass das Unternehmen kontinuierlich versuche, „die Leistung zu verbessern, Voreingenommenheit zu reduzieren und schädliche Ergebnisse abzuschwächen“. Sie lehnte es ab zu sagen, wie viele Mitarbeiter sich mit rassistischen Vorurteilen befassten oder wie viel Geld das Unternehmen für das Problem bereitgestellt hatte.