Schwarze Kalifornier könnten jeweils 3,9 Millionen Rand an Rassismus-Reparationen erhalten

Im Jahr 2020 bildete der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, eine Task Force, um zu entscheiden, wie der Staat die Reparationen für schwarze Einwohner am besten verwalten kann.

Die Task Force hat vorgeschlagen, mehr als 223.200 US-Dollar für jeden anspruchsberechtigten Einwohner bereitzustellen. Das ist das Äquivalent von R3,9 Millionen.

Einzelheiten des Vorschlags werden im Dezember näher umrissen und dann dem Gouverneur zur Genehmigung übermittelt.

Die Amerikaner haben lange darüber debattiert, ob schwarzen Bürgern ein finanzieller Zuschuss oder andere Vorteile gewährt werden sollten, um den jahrzehntelangen systemischen Rassismus anzuerkennen – und als Versuch, ihn zu korrigieren – der das rassische Wohlstandsgefälle der Nation verewigt hat. Aber im Jahr 2023 wird Kalifornien dieses komplexe Problem direkt angehen.

Eine von Gouverneur Gavin Newsom eingesetzte spezielle Task Force hat einen bahnbrechenden Vorschlag vorgelegt, der darauf abzielt, gleiche Wettbewerbsbedingungen für die schwarzen Einwohner Kaliforniens zu schaffen. Das Expertenteam empfiehlt, dass jeder Kalifornier, der ein Nachkomme freier oder versklavter Afroamerikaner ist, die vor dem Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten lebten, 223.200 US-Dollar an Reparationen erhält.

Das sind etwa R3,9 Millionen.

Die Zahl wurde ermittelt, indem die Wohnungsvermögenslücke für die schwarzen und weißen Bürger Kaliforniens zwischen 1933 und 1977 – den Jahren vor dem Housing Financial Discrimination Act von 1977 – gemessen wurde, was erstaunlichen 569 Milliarden US-Dollar entspricht. Während der Staat den Dollarbetrag festgelegt hat, den er für Reparationen anstrebt, ist noch unklar, wie die Zahlungen oder Zuschüsse an berechtigte Einwohner verteilt würden.

Der Vorschlag ist einer der ersten seiner Art und dürfte bei seiner Verabschiedung zu einem der umfangreichsten Reparationsprogramme aller Zeiten in den USA werden. Nachdem die spezielle Task Force ihren Vorschlag im Dezember weiter verfeinert hat, wird das Paket dann an den Gesetzgeber des Bundesstaates und schließlich irgendwann im nächsten Jahr an das Büro von Newsom geschickt.

„Wir rechnen mit Reparationen in einem Ausmaß, das das größte seit Reconstruction ist“, sagte Dr. Jovan Scott Lewis, Professor an der University of California, Berkeley, und Mitglied der California Reparations Task Force, der New York Times die Initiative.

Aktivisten, Pädagogen und politische Entscheidungsträger haben in den Jahren nach den durch den Mord an George Floyd ausgelösten zivilen Unruhen – eine Aktion, die zu einer massiven Welle von Demonstrationen führte – besonders bewusst nach verschiedenen Wegen gesucht, um die wirtschaftlichen Unterschiede in der sozioökonomischen Struktur der USA anzugehen zwang das Land, sich seiner Geschichte der Rassenungerechtigkeit zu stellen. Allerdings haben nur wenige Regierungschefs Vorschläge vorgelegt, die so weitreichend sind wie der von der kalifornischen Sondereinsatzgruppe.

Der Reparationsvorschlag könnte schwarzen Kaliforniern dabei helfen, Wohneigentum zu erlangen

Laut der California Housing Finance Agency haben schwarze Amerikaner die niedrigste Wohneigentumsquote im Bundesstaat. Diese Ungleichheit wurzelt in ungerechten Wohnungspolitiken wie Segregation und Redlining, die viele Jahrzehnte zurückreichen – aber der Vorschlag der Sonderarbeitsgruppe von Newsom soll dazu beitragen, diese Lücke zu schließen.

Aus einer separaten Wohnungsstudie des Public Policy Institute of California geht hervor, dass die Wohneigentumsquote der Schwarzen im Jahr 2019 bei 36,8 % lag, während die Quote der weißen Haushalte mit 63,2 % deutlich höher lag. Da „Heimkapital den Großteil des Vermögens von Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen ausmacht“, heißt es in dem Bericht, haben Lücken in der Wohneigentumsquote nur weiter zur Vermögensungleichheit im Staat beigetragen.

Und diese Kluft hat sich seit Beginn der Pandemie nur noch verschärft, da die hohe Nachfrage zu gleich hohen Immobilienwerten in ganz Kalifornien führte. Obwohl die Immobilienpreise im ganzen Bundesstaat zu fallen begonnen haben, bleiben viele schwarze Einwohner Kaliforniens vom Wohneigentum ausgeschlossen – und verpassen auch einen wichtigen Teil des Aufbaus von Generationenreichtum.

Wenn der Reparationsvorschlag angenommen wird, könnte er vielen berechtigten schwarzen Einwohnern helfen, eine Anzahlung für ein Haus zu leisten – eine monumentale Aufgabe, wenn man bedenkt, dass der typische Hauswert des Staates 765.495 US-Dollar beträgt, wie die aktuellsten Zillow-Daten vermuten lassen. Das bedeutet, dass die Barmittel, die für eine standardmäßige Anzahlung von 20 % auf eine herkömmliche 30-jährige Hypothek für ein typisches kalifornisches Haus benötigt werden, weit über 150.000 US-Dollar liegen würden.

Auch andere US-Bundesstaaten haben ihren schwarzen Wählern Reparationen zugesprochen

Während der kalifornische Vorschlag weitreichend ist, hat das Büro von Newsom den Vorteil, dass es Beispiele für Reparationsprogramme in anderen Teilen der USA studieren kann.

In Evanston, Illinois, dem innerringlichen Vorort direkt nördlich von Chicago, wurde eine Gruppe von 16 schwarzen Einwohnern ausgewählt, um Zuschüsse in Höhe von 25.000 US-Dollar über das von der Regierung unterstützte und finanzierte Reparations Restorative Housing Program der Stadt zu erhalten. Um sich zu qualifizieren, mussten die Empfänger zwischen 1919 und 1969 als Erwachsene in der Stadt gelebt haben.

Rue Simmons, ein ehemaliges Mitglied des Stadtrats von Evanston und Architekt des Reparationsprogramms, das jetzt an ähnlichen Programmen im ganzen Land arbeitet, sagte Anfang des Jahres gegenüber Insider, dass die Initiative „ein unglaublicher Meilenstein“ sei und dass es eine Schande sei, dass „die gewöhnliche Öffentlichkeit Die Politik hat die „historischen Fehler“ der Stadt nicht korrigiert.

Während sich das Gespräch über Reparationen ausbreitete, diskutierten Gesetzgeber in mehreren anderen amerikanischen Städten ebenfalls über ähnliche Richtlinien wie in Evanston und Kalifornien. In St. Louis hat Bürgermeisterin Tishaura Jones eine Wiedergutmachungskommission ernannt, die beabsichtigt, einen Vorschlag vorzulegen, um „mit der Reparatur der Schäden zu beginnen, die durch rassistische Ungerechtigkeit in einer der am stärksten segregierten Städte des Landes zugefügt wurden“.

Die Kommission wird sich aus neun verschiedenen Mitgliedern zusammensetzen, die alle in St. Louis wohnen, berichtet die Stadt. Die Gruppe wird in St. Louis „die Geschichte rassenbedingter Schäden erforschen“ und „die heutigen Manifestationen dieser Geschichte enthüllen“. Sobald sie zu einem Ergebnis gekommen sind, werden sie vorschlagen, wie sie Gelder und Ressourcen für die schwarzen Bewohner der Gegend am besten verwalten können.

„Die Menschen, die den Problemen am nächsten sind, sind der Lösung am nächsten“, sagte Jones in einer Dezember-Veröffentlichung. „Ich freue mich darauf, die Arbeit dieser Kommission zu überprüfen, um einen Kurs festzulegen, der die Vitalität der schwarzen Gemeinschaften in unserer Stadt nach Jahrzehnten der Desinvestition wiederherstellt. Wir können als Stadt nicht erfolgreich sein, wenn die eine Hälfte scheitern darf.“