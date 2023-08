Schwarze Brucke: Zeitplan steht | Berichten.at

Aangezien alle Behördenverfahren abgeschlossen, soll noch im September mit der Sanierung der Brücke werden gestart. Als u een zoekopdracht uitvoert, kunt u de stad binnenkort verlaten. Um zu verhinderd, dat is wieder zu Ausschwemmungen kommt, is de Sanierung alldings aufern: Die Brücke wird abgetragen, rund um das bestehende Fundament zijn Gusseisenpfähle mit onem Durchmesser von rund 15 Zentimeter in den Boden eingeschlagen. Diese Pfähle zijn mit einem Betonkranz mit dem besthenden Fundament verbunden en sichern es gemeinsam mit den bestehenden Holzpfählen. Damit soll Garantiert sein, dass das Fundament auch bei Hochwasser nicht kippt. Die Bauarbeiten müssen im Trockenen durchgeführt zijn, weshalb das Wasser für die Dauer dieser Arbeiten vom Fundament varen inhoud is mos.

Sollte alles nach Plan laufen, als de Experts der Stadt davon aus, dass die Brücke tegen Jahresende fertiggestellt is en wieder voor de Verkehr freigegeben zijn kann. Die kosten werden vastgesteld op 500.000 euro.

ePaper Lees Jetzt ePaper! Lees de tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper