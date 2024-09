De Zahl der Abtreibungen is een jaar geleden begonnen Hamburg um 18,8 Prozent gezonken, in de dagen van Sleeswijk-Holstein um 4,6 Prozent gestegen. Dat is het resultaat van de statistische gegevens in de regio Nord. Demnach wurden für Hamburg 3.519 Schwangerschaftsabbrüche erfasst, nach 4.334 im Vorjahr. In Sleeswijk-Holstein stierf de Statistiker in 3.396 Abtreibungen, nach 3.246 in het jaar 2022.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Polen :

Polnische Regierung zal richting Schwangerschaftsabbrüchen lockern verhuizen

Z+ (abopflichtiger Inhalt); VS :

Richter heeft Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in North Dakota auf

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Schwangerschaftsabbrüche in de VS :

Meer Brutkasten als Mensch



Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr, ohne eine indeutige Tendenz. In het jaar 2000 werden in Hamburg 4.735 embryo’s abgetrieben, in het jaar 2015 waren dat er 3.324. In Sleeswijk-Holsteindie een miljoen Einwohner-hoeden meer hebben, waren in het jaar 2000 offiziell 3.702 Schwangerschaften bebrochen bebrochen. In januari 2015 waren ze 2.998 deutlich waard.

Wilt u een reguliere kliniek?

Over de Ursachen der Schwankungen können de Statistiker nur spekulieren. Zum Beispiel zou een kliniek kunnen zijn of een praktijk in de reguliere praktijk, duidelijk een spreker. Informatie over hoe ze in dit gebied liggen, maar niet eerder. Die Statistik werd centraal uitgevoerd door het Federaal Bureau voor de Statistiek. Die heren Zahlen beschouwen zichzelf als de Ort des Eingriffs.

Gezien de levensomstandigheden van de Schwangeren is men meer bekommerd om elkaars beelden. Demnach zählte das Statistikamt im vergelegenen Jahr in Hamburg 2.930 Abtreibungen, na 3.465 im Vorjahr. Dat betekent een rit van 15,4 Prozent. In Sleeswijk-Holstein woonden 3.504 mensen bij gezinnen in de Scandinavische landen. In het jaar 2022 werden 3.533 Abbrüche gebouwd, wat een lichte min 0,8 per jaar zou zijn geweest.

Zum Vergleich: Laut Statistieke Jahrbuch wurden im Jahr 2022 in Sleeswijk-Holstein 23.953 Kinderen geboren, in Hamburg 19.054.

Nur wenige Abbrüche nach medizinischer Indicatie

Die weitaus meisten Abtreibungen – 97 Prozent in Hamburg en 98 Prozent in Sleeswijk-Holstein – erolgten nach der Beratungsregulation. Nur Selten ging naar hen Schwangerschaftsabbruch hiervoor een medische indicatie, met een positief effect op de gezondheid van de vrouw. In Hamburg waren de resultaten 86 jaar, in Sleeswijk-Holstein 66. Een criminologische indicatie, die nog steeds een beoordeling is, zijn de statistische gegevens van extreem grote schaal.

Een Schwangerschaftsabbruch is in Deutschland een grundsätzliche strafbar voor alle beteiligten. Lees meer over de vrouwen die in overleg met elkaar een staatsbrede relatie met elkaar hebben, die er tot het einde van hun leven graag zullen zijn.

© dpa-infocom, dpa:240928-930-246010/1