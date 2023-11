„Sie werden viel mehr davon profitieren, wenn Sie früher anfangen“, sei es sechs Monate vorher oder sechs Jahre vorher, sagte Michaela Burns, eine Personal Trainerin in San Francisco, die sich auf pränatale und postpartale Fitness spezialisiert hat. Außerdem, fügte sie hinzu, „ist es wirklich schwierig, mitten in der Schwangerschaft mit einer Routine zu beginnen, besonders im ersten Trimester, wenn man sich so mies fühlt.“

„Eine Schwangerschaft ist ein Stresstest“, fügte Dr. Cynthia Gyamfi-Bannerman hinzu, eine Hochrisiko-Geburtshelferin in San Diego und Vorsitzende des Ausschusses für Bewegung während der Schwangerschaft des American College of Obstetricians and Gynecologists. „Es gibt so viele Komplikationen, die gemildert werden können, wenn man gesund vorgeht.“