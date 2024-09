João Palhinha gaat de overstap maken naar FC Bayern. Womöglich heeft privé in een Krise gezeten.Afbeelding: IMAGO / RHR-Photo

De sterren van FC Bayern blijven in de lucht in Fokus. Wenn beispielweise Lisa Müller ihrem Mann Thomas op Instagram en volg het, het zal niet onopgemerkt blijven. Nu is er nog één andere speler van de Duitse Record Masters.

Ik weet dat ik aan de zijde van João Palhinha sta en dat ik betrokken ben bij de actualiteit van dit verhaal. Seine Frau verzorgt de ontwikkeling van de verhalen op sociale media, maar ook de verdachte.

En wat dacht je van FC-Bayern-ster João Palhinha van zijn broer?

João Palhinha speelt sinds vorig jaar voor FC Bayern en brengt nu zijn eigen basiseinsatz in zijn eigen prestatiewedstrijden. Dabei werd daar als stam in het midden van het land geplant, voor 50 miljoen euro wechselte daar voor FC Fulham in de Bayerische Hauptstadt.

„Caras“ is daarentegen een bericht van de Portugese profi aan alle hierboven genoemde berichten van Frau Patricia Palhares die daar woont. De zangers delen hun gedeelde foto’s met João Palhinha via hun Instagram-profiel.

Deze post is gedateerd op 19 september. Bekijk het volledige plaatje – op uw eigen Foto’s zijn alleen beschikbaar, op anderen met uw eigen foto’s van João Maria. Ongeveer 88.000 accounts volgen op het platform.

Bayern-Profi probeert op sociale media meer te Ehering

Maar ook João Palhinha zorgt voor speculaties. Eind augustus was er een foto van een bezoek aan de Tegernsee hoch, dus het hele gebeuren zou mogelijk zijn. Aanvullende informatie: De Bayern-ster probeert Ehering te bereiken.

Hinzukommt: Beim jüngsten Oktoberfest-Besuch der FC-Bayern-Profis erschien João Palhinha ohne Begleitung. Je kunt altijd je Instagram-account of Pärchen-foto’s vinden. Dat letzte dateert van 29. Mai, als das Paar die Taufe von João Maria feierte. Offiziell heeft zelf de leiding genomen over de trennungsgerüchten, maar de individuele burgers zijn sich.

João Palhinha en Patricia Palhares leren zichzelf kennen in 2019, 2021 volgen Heirat. Ihr Sohn power das Glück perfekt. Allereerst is de zanger de beste, zo is hij of zij. Schrijf op 12 september op Instagram: „João Maria werd een grote broer.“ Bekijk de verschillende foto’s en bekijk hier de babyshower.