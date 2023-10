tz Welt

Blaues Licht: Die Polizei ermittelt im Fall einer schwangeren Frau, die in Leverkusen getötet wurde. © Lino Mirgeler/dpa

Eine 35-jährige Frau wurde in Leverkusen angegriffen und starb an ihren Stich- und Schnittverletzungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine „Beziehungstat“ handelte.

Leverkusen – Eine schwangere Frau wurde in Leverkusen auf offener Straße angegriffen und starb. Der 35-Jährige erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie Ermittler am Samstagabend zu der Tat am Freitagabend mitteilten. Trotz Reanimationsmaßnahmen und notfallmedizinischer Behandlung erlag die Frau noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest – einen 34-jährigen Mann.

Den Angaben zufolge kontaktierte er kurz nach der Tat telefonisch die Polizei. Das Mordkommando geht von einem „Verwandtschaftsverbrechen“ aus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln in einer Stellungnahme mitteilten. Wie der Mann und die Frau genau zueinander standen, blieb vorerst unklar. Anwohner hörten gegen 21 Uhr laute Hilferufe und alarmierten die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Köln erklärte, sie wolle beim zuständigen Richter einen Haftbefehl wegen Totschlags erwirken. Die Obduktion der Leiche sollte ebenfalls an diesem Wochenende stattfinden. Über die Ergebnisse wollen die Behörden am Montag informieren. Die Ermittlungen zu den möglichen Hintergründen der Tat dauern an. dpa