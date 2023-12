Schwächste TV-Einschaltquoten in dieser Saison: DFB-Pokal wird zum Einschaltquoten-Flop

Die Übertragungen des DFB-Pokals führten zu ungewöhnlich schwachen TV-Zahlen. Diese lagen deutlich hinter den Werten zum letzten Live-Spiel der deutschen Fußballer im Hauptprogramm.

Den 1:0-Sieg von Borussia Mönchengladbach nach Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg am Dienstagabend in der ARD sahen durchschnittlich nur 3,302 Millionen Menschen, was laut AGF-Videorecherche einem Marktanteil von 15,2 Prozent entspricht.

Hrubesch beklagt den Mangel an TV-Übertragungen

4,298 Millionen Zuschauer erreichten die DFB-Frauen zuletzt am Freitagabend mit ihrem 3:0-Sieg gegen Dänemark im ZDF. Am Dienstag zeigte die ARD das 0:0 zwischen den Fußballern und Wales nur als Stream auf „Sportschau.de“ und in der Mediathek, dazu lagen keine Zahlen vor.

Interimstrainer Horst Hrubesch bemängelte das Fehlen einer klassischen TV-Übertragung: „Das hätte ich mir gewünscht – vor allem für die Mädels.“ Ich denke, wir haben es verdient, dass es in dieser Form live übertragen wird.“

2,32 Millionen Menschen verfolgten das Pokalviertelfinale des 1. FC Kaiserslautern gegen Nürnberg am frühen Dienstagabend im Ersten, was einem Marktanteil von 11,4 Prozent sicherte. Das waren die bisher schwächsten TV-Einschaltquoten für Live-Übertragungen des DFB-Pokals in dieser Saison. (dpa/mg)