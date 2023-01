Schwaben: Brand in Markt Rettenbach: Keine Verletzten

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Markt Rettenbach (Kreis Unterallgäu) ist ein Millionenschaden entstanden. Wegen einstürzender Deckenteile musste die Drehleiter zum Löschen des Feuers eingesetzt werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Übergreifen auf umliegende Gebäude konnte somit verhindert werden, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt nach erster Schätzung rund 1,5 Millionen Euro. Die Brandursache war vorerst unklar.