Die Idee von US-Präsident Biden, der Ukraine nach dem russischen Angriffskrieg bis zu einem möglichen NATO-Beitritt Schutz zu bieten, nimmt Gestalt an. Neue Angriffe auf das Land sollen künftig durch Sicherheitszusagen der G7-Staaten verhindert werden.

Die USA und Großbritannien haben eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe westlicher Industrieländer zu langfristigen Sicherheitsverpflichtungen für die Ukraine angekündigt. Das Weiße Haus und die britische Regierung gaben bekannt, dass bilaterale Abkommen zwischen den einzelnen Staaten darauf abzielen, die Ukraine künftig vor weiteren Aggressionen zu schützen. US-Präsident Joe Biden wolle die Erklärung gemeinsam mit den anderen G7-Staats- und Regierungschefs und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Nachmittag beim Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius vorlegen, teilte das Weiße Haus mit.

Die britische Regierung sagte, es gehe darum, der Ukraine verschiedene Formen militärischer Unterstützung zu bieten, den Informationsaustausch zu stärken, Cyber-Unterstützung bereitzustellen und Trainingsprogramme für das ukrainische Militär auszuweiten. „Wir können niemals zulassen, dass sich das, was in der Ukraine passiert ist, wiederholt, und diese Erklärung bekräftigt unsere Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass sie nie wieder der Art von Brutalität ausgesetzt wird, die Russland ihr angetan hat“, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak.

US-Präsident Joe Biden hatte bereits am Sonntag in einem CNN-Interview ein Schutzszenario für Kiew skizziert. Die USA seien bereit, der Ukraine nach dem Ende des russischen Angriffskrieges einen ähnlichen Schutz wie Israel anzubieten, sagte er. Biden bezog sich in dem Vorschlag auf den Zeitraum zwischen Kriegsende und einem möglichen NATO-Beitritt. Der Prozess, bis ein Land dem westlichen Militärbündnis beitritt, braucht Zeit. In der Zwischenzeit könnten die USA die von Russland überfallene Ukraine mit den notwendigen Waffen und Fähigkeiten zur Selbstverteidigung ausstatten. Biden betonte jedoch, dass dies nur im Falle eines Waffenstillstands und eines Friedensabkommens denkbar sei.

Die Ukraine muss warten

Die USA unterstützen Israel jedes Jahr mit rund 3,8 Milliarden US-Dollar – ein beträchtlicher Teil davon fließt in die Raketenabwehr und Militärtechnologie. Laut einem aktuellen Bericht des US Congressional Research Service hat seit dem Zweiten Weltkrieg kein Land der Welt mehr US-Unterstützung erhalten. Die USA unterstützen die Ukraine bereits massiv: Nach eigenen Angaben haben sie seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022 mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe bereitgestellt oder zugesagt.

Großbritannien kündigte am Mittwoch außerdem an, der Ukraine mehr als 70 zusätzliche Kampf- und Logistikfahrzeuge sowie Tausende Schuss Munition für die bereitgestellten Kampfpanzer Challenger 2 zu schicken. Dadurch wird sichergestellt, dass ukrainische Einheiten über die Mittel verfügen, Munition und Ausrüstung zu transportieren, verletzte Soldaten zu evakuieren und beschädigte Fahrzeuge zu bergen. Darüber hinaus will Großbritannien ein medizinisches Rehabilitationszentrum einrichten, um „die Genesung und Rückkehr von Soldaten nach Kampfverletzungen in die Verteidigungslinien der Ukraine zu unterstützen“.

Es wird einige Zeit dauern, bis die Ukraine Mitglied der NATO werden kann. Am Dienstag hatte das Bündnis die Hoffnung auf einen baldigen Beitritt zunichte gemacht. Obwohl das Bündnis in Vilnius dem Land Hoffnung auf eine Aufnahme gab, war eine formelle Einladung an Bedingungen geknüpft.