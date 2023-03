tz Welt

Auf einer Party wird plötzlich eine junge Frau ontbreekt. Feestgasten vinden die 19-jarige schwer verletzt auf einer Wiese. Der Tatverdächtige bevindt zich in Untersuchungshaft.

Update van 5 maart, 18:09: Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen am Rande einer Geburtstagsfeier in Bramsche ist Haftbefehlwegen Mordes gegen einen 20 Jahre alten Verdächtigen erlassen be. Der 20-Jährige sei worden gebracht in een Justizvollzugsanstalt, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Sonntag (5. März) mit. Der Tatverdächtige schweige zu den Vorwürfen, hieß es. Over de scheiding van de haftrichterin hatte zuvor schon RTL bericht ingesteld.

Am Vormittag hatten Staatsanwaltschaft and Polizei darüber informiert, dat een 19-jaarlijkse im Bramscher Ortsteil Pente mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts sei worden. Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler neben een Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus. Erste Befragungen in der Nacht ergaben laut Staatsanwaltschaft Hinweise auf den 20-Jährigen, der in seiner Wohnung festgenommen wurde.

Eine 19-jährige Frau is uitgegroeid tot mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts in Bramsche bei Osnabrück. Der Mann, der unter Tatverdacht steht und festgenommen wurde, wird der Haftrichterin vorgefuhrt. © Festim Beqiri/dpa

Die Obduktion der Leiche begon laut den Ermittlern noch am Sonntag. Mit einem Ergebnis droeg aber kurzfristig nicht gedechnet. Weitere Details zu Todesumstanden des Opfers wollte die Staatsanwaltschaft mit dem Verweis auf mögliches Täterwissen zunächst nicht nennen. Details die ervoor kunnen zorgen dat de kans groot is dat er niets gebeurt.

Schützenhaus-Mord in Bramsche: 19-Jährige stirbt – Polizei mit erstem Statement zum Tatverdächtigen

Erstmeldung vom 5. Maart:

Bramsche – Eine 19-jährige Frau is mutmaßlich geworden Opfer eines Tötungsdelikts in Bramsche bei Osnabrück. Ermittelt droeg auchwegen Verdachts auf ein Sexualdelikt, teilten Staatsanwaltschaft en Polizei Osnabrück am Sonntag mit.

Als er een 20-jaarlijks idee is ontstaan, is het feest van de week. Bei dem Deutschen Handele es sich um einen Teilnehmer einer Geburtstagsfeier, bei der das Opfer zuvor zu Gast gewesen sei.

19-jarige Frau wird schwer verletzt aufgefunden: Reanimationsversuche vergeblich

Den Angaben zuster ontbrak de 19-jarige auf der Party tegen 1.30 Uhr. Nach einer gemeinsamen Zo’n anderser Gäste sei sie sie zeker verletzt auf einer Wiese im Ortsteil Pente gefunden. Trotz der Reanimations-versies van Rettungskräfte habe im Krankenhaus nur noch der Tod der Jungen Frau festgestellt zijn können.

“Der Tatverdächtige ist am Morgen wordt festgenommen in seiner Wohnung”, zei Staatsanwalt Alexander Retemeyer. Erste Befragungen in der Nacht hatten ihm zufolge Hinweise auf den Mann ergeben. Als ze niet weten hoe ze het moeten doen en alleen in Verlauf des Tages kunnen zijn, hoe kan het ook anders.

Die Obduktion der Leiche begon te beginnen, mit een ergebnis waren aber kurzfristig nicht gedechnet. Weitere Details zu Todesumständen der Frau wollte die Staatsanwaltschaft mit them Verweis auf mögliches Täterwissen zunächst nicht nennen.

19 jaar lang feesten in Bramsche: 150 Gäste Fest-levels

Mits een groot deel van de politie niet in de nacht of 150 gast en een van de feestelijke festiviteiten, um Personalien aufzunehmen en eerste Befragungen durchzuführen. Das Technische Hilfswerk en de Feuerwehr unterstützen dabei. Auf dem Gelände des Schützenvereins wurde laut Staatsanwaltschaft een in 18. Geburtstag gefeiert. Voor die gast waren Retemeyer zufolge verschillende Notfallseelsorger vor Ort.

Erst vor wenigen Tagen war die Gemeinde Bramsche in den Schlagzeilen, weil een 16-Jähriger mit einer Schusswaffe angegriffen en tödlich verletzt oorlog. In 81 Jahre veranderen Mann hatte den Jungen am Dienstagmorgen voor een Mehrfamilienhaus direkt gegenüber einer Grundschule angeschossen. Der Junge starb am Mittwochabend in een kliniek en seinen Zwitserse Verletzungen. (dpa)