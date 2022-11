Schutz für die gesamte WM?: Der DFB erwägt offenbar eine Klage gegen die FIFA wegen der „One Love“-Armbinde

Der DFB muss viel Kritik einstecken, weil er die „One Love“-Bandage nicht verwendet. Doch einer umstrittenen Fifa-Entscheidung will sich der Verband nicht kurzerhand beugen: Der Verband lässt die Sperre juristisch überprüfen.

Der Deutsche Fußball-Bund erwägt laut einem „Bild“-Bericht, wegen des „One Love“-Verbots vor den Internationalen Sportgerichtshof (TAS) zu ziehen. „Die FIFA hat uns verboten, ein Zeichen für Vielfalt und Menschenrechte zu setzen. Sie hat dies mit massiven Androhungen sportlicher Sanktionen verbunden, ohne diese zu konkretisieren. Der DFB prüft, ob dieses Vorgehen der FIFA rechtmäßig war“, sagte DFB-Mediendirektor Steffen Simon. Die Möglichkeit eines Antrags auf einstweiligen Rechtsschutz wird laut „Bild“ von der Ad-hoc-Abteilung des CAS geprüft. Dieser ist für Rechtsstreitigkeiten während der WM zuständig. Laut CAS wird das Gremium innerhalb von 48 Stunden nach Einreichung des Antrags eine Entscheidung treffen. Der Präsident der Kommission kann diese Frist verlängern, „wenn es die Umstände erfordern“. Am morgigen Mittwoch startet das DFB-Team in die WM gegen Japan, am Sonntag wartet Spanien auf das Team von Bundestrainer Hansi Flick.

Der Weltverband hatte am Montag sieben europäischen WM-Teilnehmern das Tragen der bunten „One Love“-Kapitänsbinde untersagt und mit nicht näher bezeichneten Sanktionen gedroht. „Es gehört zum Spiel der FIFA: Die Verbände immer im Unklaren zu lassen“, sagte Simon, der auch von „extremer Erpressung durch die FIFA“ sprach.

Wirtschaftssanktionen wären akzeptiert worden, sportliche Konsequenzen für die Spieler aber nicht. „Wir haben keine konkreten Hinweise, wie die Sanktionen aussehen könnten, was auch sehr seltsam ist“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Aber es gebe „eine klare Drohung in unsere Richtung“, die wir sehr ernst nehmen müssen. Der Vorgang sei „einzigartig in der WM-Geschichte“.

Die FIFA begründete ihre Entscheidung, die die Mannschaften wenige Stunden vor Beginn des Turniers erreichte, mit dem Verweis auf ihr eigenes Reglement: „Bei FIFA-Endspielen muss der Kapitän jeder Mannschaft eine von der FIFA bereitgestellte Armbinde tragen“, heißt es in Artikel 13.8.1 die Ausrüstungsregeln. Die FIFA unterstützt Kampagnen wie „One Love“, aber dies muss im Rahmen der allen bekannten Regeln geschehen.

Stimmt der CAS dem deutschen Antrag zu, würde sich der Sanktionsschutz der FIFA auf das gesamte Turnier erstrecken, und erst nach Turnierende käme das Hauptverfahren vor das höchste Sportgericht. Nachträgliche Bestrafungen erscheinen unwahrscheinlich oder hätten eher symbolischen Charakter. Der DFB wurde scharf kritisiert, weil er auf die bereits als Kompromiss präsentierte „One Love“-Bandage verzichtete, um die Regenbogenfarben nicht als internationales Symbol der LGBTQ-Community zu tragen.