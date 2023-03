Een paar schutters losten minstens een dozijn schoten en lieten een dreigend bericht achter voor de Argentijnse voetbalster Lionel Messi bij een inval in een supermarkt die eigendom was van zijn familie. “terrorisme” door een plaatselijk gerechtsdeurwaarder.

De aanval vond donderdagochtend vroeg plaats in de Unico-supermarkt in de stad Rosario, Argentinië – eigendom van de familie van Messi’s vrouw, Antonella Roccuzzo – met twee aanvallers die op een motorfiets arriveerden en minstens 12 schoten op het bedrijf losten, aldus de politie.

Op een stuk karton in de winkel werd een onheilspellend bericht achtergelaten voor de professionele atleet, lezend “Messi, we wachten op je.” Het verwees ook naar een lokale politicus, de burgemeester van Rosario, Pablo Javkin, die beweerde dat hij een “drugshandelaar” en zou niet “draag zorg voor” Messi.

Er vielen geen gewonden bij de schietpartij, die plaatsvond te midden van een piek in geweld in verband met criminele groepen in Rosario. Lokale aanklager Federico Rebola zei dat de politie het incident nog aan het onderzoeken was en dat het onderzoek nog in een “voortraject.” Hij voegde eraan toe dat de aanval van donderdag de eerste bekende bedreiging was voor de familie van Messi.

De minister van Justitie van de provincie Santa Fe, Celia Arena, noemde de schietpartij een daad van “terrorisme” uitgevoerd door een “maffia” organisatie.









“Het doel is om opzettelijk terreur te zaaien onder de bevolking en degenen onder ons die strijden tegen crimineel geweld te ontmoedigen, wetende dat het een evenement van wereldwijde betekenis zal zijn”, zei de ambtenaar.

Messi, die een huis in Rosario heeft en daar regelmatig familie bezoekt, heeft tot nu toe geen commentaar gegeven op het incident.

De 35-jarige wordt beschouwd als een van de grootste voetballers aller tijden en won eerder deze week de FIFA-prijs voor beste herenspeler. Hij speelt momenteel voor de Franse club Paris Saint-Germain, na een 20-jarige carrière bij Barcelona, ​​en leidde het nationale team uiteindelijk eind vorig jaar naar de eerste WK-overwinning in decennia.