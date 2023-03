De aanval vond plaats nadat Israëlische troepen drie Palestijnse militanten op de Westelijke Jordaanoever hadden neergeschoten en gedood

De Israëlische politie heeft een schutter doodgeschoten die het vuur opende in een drukke straat in Tel Aviv, waarbij drie mensen gewond raakten. De aanval, die op camera werd vastgelegd, vond plaats uren nadat drie Palestijnse militanten waren gedood tijdens een vuurgevecht met Israëlische veiligheidstroepen op de Westelijke Jordaanoever.

De schutter schoot donderdagavond op een menigte op de kruising van Dizengoff Street en Ben Gurion Street, terwijl het gebied vol was met Israëli’s die het begin van het weekend vierden. Drie mensen werden geraakt, van wie er één ernstig gewond raakte, meldde de ambulancedienst van Magen David Adom.

Op foto’s en video’s die op sociale media werden gedeeld, was te zien hoe de verdachte met een pistool zwaaide en werd vastgelegd op het moment dat hij werd neergehaald door een regen van politiekogels. De Israëlische politie zei kort daarna dat de aanvaller, die ze beschreven als een “terrorist”, was “geneutraliseerd.”

#Palestina / #Israël 🇵🇸🇮🇱: Een Palestijnse schutter voerde een schietpartij uit in Dizengoff Street in #TelAviv; minstens 5 Israëli’s werden neergeschoten. De schutter gebruikte een pistool tijdens de schietpartij; wat een mogelijk 9×19 mm FN Hi-Power patroonpistool lijkt te zijn. pic.twitter.com/ZWSsEiNWmm — Oorlog Noir (@war_noir) 9 maart 2023

De eerste Israëlische mediaberichten suggereerden dat een medeplichtige de plaats delict ontvluchtte, hoewel dit donderdagavond niet door de politie is bevestigd.









Abd al-Latif al-Kanua, een woordvoerder van de Palestijnse terreurgroep Hamas, beschreef de aanval als “een eerste reactie op de misdaden van de bezetting, waarvan de laatste de moord op drie jonge mensen vanmorgen was”, meldde de Times of Israel.

De drie personen in kwestie zouden banden hebben met de terreurgroep Palestijnse Islamitische Jihad. Volgens de Israëlische politie openden ze donderdagochtend het vuur op Israëlische troepen tijdens een inval in het dorp Jaba op de Westelijke Jordaanoever en werden ze doodgeschoten. De inval en de daaropvolgende aanval zijn de laatste in een reeks van stakingen sinds de rechtse premier van Israël, Benjamin Netanyahu, eind december weer aan de macht kwam.

De regering van Netanyahu heeft toestemming gegeven voor de bouw van duizenden nieuwe Israëlische huizen op Palestijns land, heeft verschillende bestaande Joodse buitenposten gelegaliseerd en minister van Financiën Bezalel Smotrich – een hardline zionist – aangesteld om toezicht te houden op de meeste civiele kwesties op de Westelijke Jordaanoever.