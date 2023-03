Het is een kamp in West-Jordanië dat gesoldeerd wordt door het Israëlische leger van Palestijnen. Die Männer waren unbar bewaffnet. Bei den blutigen Auseinandersetzungen sind seit Jahresbeginn bereits mehr als 90 Menschen aus both Lagern ums Leben komommen, daunter auch Frauen and Kinder.

Israëlische soldaten hebben in West-Jordanië belegerd in Armeeangaben drie palästinensische Angreifer erschossen. Wie het leger in het midden heeft, heeft een man die zich tot Israëlische soldaten wendt tot een van de militaire posten in de Nähe der Dschit-Kreuzung westelijk van Nablus in het noorden van de West-Jordaanse schossen. Die Soldaten hatten mit scharfer Munition zurückgeschossen.

Het kan voorkomen dat de Schusswechsels “neutralisier” worden, waardoor het leger wordt uitgeschakeld. Weiterer Bewaffneter habe sich gestellt und sei festgenommen be. Soldaten lijken nooit verloren te gaan. Of het nu gaat om drie M-16-geweren en een Pistole-beschlagnahmt, die von den Palästinensern zijn gezien.

Kein Frieden in Sicht

Ik ben van Nahost-Konflikt eskaliert van Wochen die Gewalt, vor allem im West-Jordanië, wo die Israëlische Leger verstärkt tegen militante Palästinenser vorgeht. Am Freitag was in West-Jordanië twee Palästinenser getötet. Israëlische soldaten hebben een aanval van 16 jaar gehad, terwijl de strijdkrachten van de strijdmacht van een leger van soldaten geworven waren, en een Israëlische Siedler was in een aanval van een leger van 21 jaar Palestijnen, die van de Angaben met Messern en Sprengsätzen oorlog voerden.

Am Donnerstag had een Mitglied des bewaffneten Arms der radikalislamischen Hamas for einem Café in Tel Aviv drie Israëli’s tijdens Schüsse verletzt, voor hun eigen keuze. Kurz zuvor waren drie Palästinenser bij een Israëlisch leger in West-Jordanië. Meer militante Palästinensergruppen hatten nach einem israelischen Armeeeinsatz mit sechs Toten am Dienstag zu Racheakten aufgerufen.

Het kan gebeuren dat Israëli’s en Palestijnen met 81 Palestijnen in aanraking komen met militairen en kinderen. Auf israelischer Seite starben zwölf Zivilisten, unter ihnen drei Kinder, sowie ein Polizist und eine Ukrainerin.