Pennys Preisaktion sorgte Anfang der Woche für Aufsehen. Der Discounter erhöhte seine Preise um bis zu 94 Prozent. Die Würstchen kosten diese Woche sechs statt drei Euro. Mit der Aktion möchte der Discounter den Verbrauchern deutlich machen, wie teuer Würstchen oder veganes Schnitzel wirklich sein müssen.

Auch die „Tagesschau“ berichtete in einem vom WDR produzierten Beitrag über die ungewöhnliche Aktion. In einem Penny-Markt wurden verdächtige Kunden zu der Aktion befragt. Doch einer der Kunden war tatsächlich ein WDR-Moderator. Das berichtet die „Bild“.

Falscher Kunde findet Klimapreiserhöhung gut

Auf die Preisaktion angesprochen, antwortet eine erste Kundin, dass sie die Lebensmittel mit der Preiserhöhung nicht kaufen würde, sondern lieber warten würde, bis sich die Preise nächste Woche wieder normalisieren.

Nicht so die betrügerische Kundin Hannah Mertens. Sie finde die Aufschläge gut, sagt laut „Bild“ und lächelt in die Kamera: „Weil es zum Nachdenken anregt. Normalerweise denkt man nicht darüber nach, dass Fleisch so und so viel Aufschlag hat.“

Aber Hannah Mertens arbeitet selbst beim WDR, ist Produktionsassistentin und Moderatorin.

„Tagesschau“-Beitrag wurde inzwischen gelöscht

Die „Bild“ fragte beim WDR nach. Und tatsächlich räumt der Sender ein, dass hier „journalistische Standards“ nicht erfüllt seien. „Die in dem von uns produzierten Beitrag gezeigte Original-Tonsequenz hätte so nicht ausgestrahlt werden dürfen“, heißt es bei „Bild“. Der Beitrag wurde nach einer „Bild“-Anfrage auch aus der Mediathek gelöscht.

CDU-Politiker schießt gegen öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten

„Die Fehler des WDR häufen sich in rasender Geschwindigkeit“, sagt CDU-Politiker Serap Güler von „Bild“. Auch Johannes Steiniger von der CDU kritisiert die „Tagesschau“, sagt zu „Bild“: „Wenn es der Öko-Ideologie hilft, heiligt der Zweck beim WDR offensichtlich die Mittel.“